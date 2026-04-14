Nel competitivo mercato della domotica intelligente, dove i robot aspirapolvere si assomigliano sempre di più e competono su incrementi marginali di potenza o autonomia, MOVA ha scelto di giocare una partita diversa. Non più singoli dispositivi che promettono di fare meglio quello che tutti fanno già, ma un intero ecosistema di prodotti interconnessi che puntano a coprire ogni aspetto della vita domestica: dalla pulizia degli interni alla manutenzione della piscina, dalla stampa 3D fino all’indipendenza energetica.

Il lancio europeo, avvemuto oggi ad Amburgo. segna un punto di svolta per questo brand fondato appena due anni fa, nel 2024, e già pronto a sfidare giganti consolidati come iRobot, Roborock ed Ecovacs. La strategia? Andare letteralmente “oltre i limiti”, come recita il claim “Beyond the Edge”, affrontando problemi che l’industria ha sempre considerato irrisolvibili o troppo complessi.

Il problema che nessuno aveva risolto

Chiunque possieda un robot aspirapolvere conosce la frustrazione: dopo ore di lavoro automatizzato, rimangono sempre quei fastidiosi accumuli di polvere lungo i battiscopa, negli angoli e sotto i mobili bassi. Il robot fa il suo giro, pulisce il centro delle stanze, ma ai bordi, proprio dove si accumula più sporco, la sua forma circolare e la rigidità meccanica lo tradiscono.

È qui che entra in gioco MOVA V70 Ultra Complete, il fiore all’occhiello della nuova lineup MOVA e primo protagonista della strategia “Beyond the Edge”. Non si tratta dell’ennesimo robot più potente o più intelligente: è il primo dispositivo sul mercato dotato di un sistema di estensione che gli consente di raggiungere fisicamente zone impossibili per i competitor.

I numeri parlano chiaro: 16 centimetri di estensione del mocio e 12 centimetri di estensione della spazzola laterale. Può sembrare un dettaglio tecnico, ma tradotto in pratica significa che MOVA V70 può infilarsi in spazi larghi appena 3,8 centimetri, una larghezza inferiore a quello di un iPhone, e pulire bordi con un’efficacia fino a tre volte superiore rispetto ai modelli tradizionali.

La tecnologia alla base si chiama MaxiReachX ed è il risultato di un ripensamento radicale della meccanica dei robot domestici. Invece di accettare i limiti imposti da un corpo rigido e circolare, MOVA ha sviluppato un sistema modulare in cui mocio e spazzola si estendono automaticamente quando i sensori rilevano spazi ristretti, per poi rientrare durante la navigazione normale. Un sistema adattivo multi-angolare consente inoltre di muoversi intorno a mobili e oggetti delicati senza il rischio di urti o danni.

Ma l’estensione meccanica è solo una parte della storia. Il V70 integra specifiche tecniche che lo collocano ai vertici della categoria: 40.000 Pascal di potenza aspirante (il doppio di molti competitor), capacità di superare ostacoli alti fino a 9 centimetri (ideale per tappeti spessi o soglie rialzate), e un sistema di riconoscimento oggetti che identifica oltre 300 elementi diversi per ottimizzare il percorso.

La batteria da 6.400 mAh con funzione Smart Resume garantisce ricariche più veloci del 30% rispetto al precedente modello V50, eliminando il problema delle interruzioni durante la pulizia di abitazioni grandi. E quando la batteria si scarica, il robot non ricomincia da capo: riprende esattamente da dove aveva interrotto, un dettaglio che fa la differenza nelle case multipiano o negli spazi complessi.

Particolarmente interessante è il sistema EcoCyclone, che elimina completamente i sacchetti monouso. Non si tratta solo di una scelta ecologica, anche se ridurre i rifiuti plastici è certamente un vantaggio, ma di una soluzione che taglia i costi ricorrenti e permette fino a cento giorni di utilizzo continuativo senza manutenzione manuale. Un kit opzionale aggiunge il riempimento e scarico automatico dell’acqua, portando l’autonomia a livelli inediti per la categoria.

L’acqua fresca che cambia tutto

Accanto al modello V70, è stato presentato anche MOVA Z70 Ultra Roller Complete, che affronta un altro tallone d’Achille dei robot lavapavimenti: l’acqua sporca. I modelli tradizionali utilizzano lo stesso serbatoio durante tutta la pulizia, con il risultato che dopo i primi metri quadrati stanno essenzialmente spargendo sporco diluito invece di pulire davvero.

La soluzione di MOVA? Un sistema di circolazione continua ad alta pressione di acqua fresca. Il robot aspira l’acqua sporca e la sostituisce costantemente con acqua pulita, mantenendo standard igienici elevati dall’inizio alla fine del ciclo. Il rullo da 52 millimetri con compressione adattiva garantisce aderenza costante alle superfici, mentre i sensori laterali perfezionano il rilevamento dei bordi.

Anche qui troviamo le estensioni MaxiReach per spazzola e mocio, che migliorano significativamente la copertura lungo pareti e angoli. La potenza aspirante di 36.000 Pa e la pressione verso il basso di 18 Newton assicurano risultati uniformi, mentre l’autonomia aumentata del 30% rispetto alla generazione precedente (Z60 Ultra Roller Complete) lo rende ideale per abitazioni estese o per chi cerca una soluzione davvero hands-free.

Dalla casa alla piscina: Rover X10 porta l’intelligenza sott’acqua

Ma è nell’espansione oltre i confini domestici che la visione di MOVA si fa più chiara e ambiziosa. Il Rover X10, robot pulitore per piscine, porta la stessa filosofia di automazione intelligente in un contesto completamente diverso, diventando il primo al mondo dotato di quattro motori a idrogetto per un movimento verticale davvero fluido.

“Il progetto di espansione di MOVA per il 2026 estende l’automazione intelligente oltre i confini degli ambienti interni”, ha spiegato Kurt Wang. “Speriamo che i nostri robot per piscine liberino gli utenti dal faticoso lavoro di manutenzione, trasformandolo in un’esperienza rilassante e piacevole.”

Il Rover X10 non è un semplice aspiratore subacqueo. È un sistema completo che integra sette funzioni distinte in un unico dispositivo autonomo: raccolta delle impurità in superficie, risalita delle pareti, aspirazione del fondo, spazzolatura della linea di galleggiamento, pulizia dei gradini, navigazione negli angoli e gestione delle pendenze. Dove i robot tradizionali si limitano a passare sul fondo, X10 affronta ogni centimetro della piscina con la precisione garantita dall’intelligenza artificiale.

Il cuore tecnologico è la tecnologia FloatDrive™, che combina quattro motori a idrogetto con controllo differenziale intelligente. Questa configurazione assicura movimenti agili e precisi, permettendo al robot di adattarsi a superfici complesse, superare gradini e risalire pareti con una stabilità impossibile per i sistemi tradizionali. La spinta verticale potenziata facilita anche il recupero al termine della pulizia, eliminando la necessità di ripescarlo manualmente dal fondo.

La potenza di aspirazione di 38.000 litri per ora è generata da motori brushless ad alta efficienza, abbinati a un sistema di spazzole EdgeDrive™ progettato specificamente per aderire perfettamente a bordi e angoli. La configurazione a doppio rullo cattura attivamente i detriti galleggianti in un unico passaggio, mentre le spazzole anteriori e posteriori estese eliminano macchie ostinate anche nelle zone più difficili da raggiungere. Una valvola antiriflusso innovativa migliora ulteriormente la flessibilità e l’efficienza del lavaggio.

La mappatura AquaScan™ a 360 gradi scandaglia l’intera piscina, mentre l’intelligenza PoolNav™ calcola i percorsi ottimali attraverso terreni subacquei complessi. I sensori integrati avanzati assicurano una copertura completa di tutte le superfici, mantenendo livelli eccezionali di sicurezza e controllo.

L’autonomia è impressionante: la batteria da 15.000 mAh garantisce fino a sei ore di funzionamento continuo dopo una singola ricarica, sufficiente a pulire piscine fino a 500 metri quadrati in un unico ciclo ininterrotto. Il sistema di parcheggio Dual-Mode con ricarica wireless completa il quadro di un dispositivo progettato per funzionare davvero senza supervisione umana.

Disponibile dal 14 aprile 2026 al prezzo promozionale di lancio di 2.099 euro (invece di 2.499 euro fino al 27 aprile), Rover X10 rappresenta il tentativo più ambizioso di MOVA di portare l’automazione intelligente oltre le mura domestiche, trasformando quella che è tradizionalmente un’attività faticosa e noiosa in un processo completamente automatizzato.

L’energia come tassello finale

Se pulizia interna ed esterna rappresentano il presente di MOVA, l’ingresso nel fotovoltaico con LumeGret traccia la direzione futura: un ecosistema domestico realmente integrato, dove i dispositivi non solo comunicano tra loro ma condividono anche l’energia. LumeGret abbatte la barriera principale che tiene lontani molti consumatori dal fotovoltaico: la complessità dell’installazione. I pannelli sono plug-and-play: bastano un balcone e una presa elettrica standard, nessun elettricista, nessuna autorizzazione complessa. In trenta minuti il sistema è operativo.

Due modelli scalabili, A2000 (da 1,92 a 9,6 kWh) e A4000 (da 4 a 20 kWh), si adattano a esigenze diverse. Il sistema LumeGret Orbit ottimizza tramite AI l’autoconsumo dell’energia solare, mentre la tecnologia FluxCharge gestisce la ricarica adattiva di veicoli elettrici fino a 2,5 kW. Il modello A4000 promette 20 anni di funzionamento e 10.000 cicli di ricarica, con 10 anni di garanzia. Quattro livelli di protezione e un dispositivo antincendio ad aerosol completano un pacchetto che punta a democratizzare l’accesso all’energia solare, portandola anche in contesti urbani dove i tetti non sono disponibili.

Dal consumo alla creazione

L’ultimo tassello dell’ecosistema MOVA è forse il più sorprendente: Palette 300, una stampante 3D che segna il passaggio dal “fare al posto tuo” al “darti gli strumenti per fare da te”. Il sistema di sostituzione automatica degli ugelli OmniElement consente di lavorare con 12 materiali diversi in una singola stampa, dalla plastica PLA alla fibra di carbonio fino al TPU flessibile. Velocità di 800 mm/s con precisione industriale di 0,02 millimetri, riduzione degli scarti del 90% rispetto ai sistemi multimateriale convenzionali.

Cinquantatré sensori intelligenti e quattro telecamere basate su AI rilevano errori in tempo reale, calibrano automaticamente e correggono il processo di stampa. Il contenitore per filamenti RFD-6 mantiene l’essiccazione ottimale durante l’intera operazione. Una piattaforma software integrata gestisce configurazione, slicing, stampa e controllo remoto.

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Con 36 colori disponibili, MOVA Palette 300 trasforma gli utenti da consumatori passivi a designer attivi delle proprie soluzioni. Serve un supporto personalizzato per un mobile IKEA? Un pezzo di ricambio per un elettrodomestico fuori produzione? Una custodia su misura per un dispositivo elettronico? Palette 300 promette di rendere tutto questo accessibile anche a chi non è un esperto di stampa 3D.

La scommessa dell’ecosistema

“Stiamo costruendo l’Universo Intelligente di MOVA“, ha dichiarato Kurt Wang, Sales Director West Europe dell’azienda. “Il nostro focus si sta spostando dai singoli prodotti alla formazione di un ecosistema interconnesso, passando dalla competizione sulle specifiche tecniche alla realizzazione di una concreta esperienza d’uso.”

È una scommessa ambiziosa per un brand nato solo due anni fa. Il mercato della domotica è affollato, i margini sono stretti, la fedeltà al marchio è bassa. Ma MOVA sembra aver compreso una lezione fondamentale: nel momento in cui tutti i robot aspirano a 30.000 Pa invece di 25.000, le specifiche tecniche smettono di essere un differenziatore.

Ciò che conta è risolvere problemi reali, come la pulizia dei bordi, l’acqua sporca, la manutenzione della piscina, l’accesso all’energia solare, con soluzioni che funzionano davvero. E costruire un ecosistema dove questi dispositivi non sono isole separate ma parti di un sistema più ampio. MOVA V70 Ultra Complete sarà disponibile in Italia a partire da maggio 2026. Gli altri prodotti, Z70 Ultra Roller Complete, Rover X10, Palette 300 e LumeGret Solar Power System, seguiranno nel secondo trimestre dell’anno.

Resta da vedere se MOVA riuscirà a mantenere le promesse di un ecosistema realmente integrato e se i consumatori saranno disposti a investire in un brand giovane per costruire la propria “casa intelligente”. Ma una cosa è certa: con prodotti che vanno dai robot aspirapolvere ai pannelli solari plug-and-play, MOVA sta giocando una partita diversa da tutti gli altri. E in un mercato saturo di “me too products”, questa potrebbe essere esattamente la mossa vincente.