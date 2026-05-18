Quando Meta ha lanciato i suoi occhiali Ray-Ban Display lo scorso autunno, una delle critiche più frequenti riguardava la scarsità di applicazioni in grado di sfruttare il display integrato nelle montature; il problema è che le poche app disponibili erano, e sono tuttora, sviluppate internamente da Meta, limitando di fatto le potenzialità del dispositivo da 800 dollari. Ebbene, questa situazione sta finalmente per cambiare.

Meta sta aprendo la piattaforma agli sviluppatori di terze parti, che ora possono sperimentare con app abilitate al display e con il controller Neural Band. La piattaforma funzionerà con applicazioni che dispongono di un’app mobile companion per iOS o Android, e sarà compatibile anche con le web app, come l’azienda ha spiegato in un aggiornamento dedicato agli sviluppatori.

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Display pensato per informazioni a colpo d’occhio

Con un campo visivo di 20 gradi, il display degli occhiali non offre un’esperienza totalmente immersiva come altri occhiali AR standalone presenti sul mercato. Meta sembra infatti orientata verso applicazioni particolarmente adatte al display monoculare, come gli overlay informativi che possono essere consultati rapidamente senza distogliere l’attenzione da ciò che si sta facendo.

Andrew Bosworth, CTO di Meta, ha condiviso un video di una delle prime app in fase di sviluppo, chiamata “Darkroom Buddy“: si tratta di una guida interattiva per lo sviluppo della pellicola fotografica che può fungere da riferimento consultabile con un’occhiata veloce, un caso d’uso che esemplifica perfettamente la filosofia alla base della piattaforma.

L’azienda suggerisce inoltre che gli sviluppatori possono costruire esperienze per lo streaming multimediale, display di dati in tempo reale come punteggi sportivi o aggiornamenti di stato, e altre tipologie di micro-app. Meta sta anche valutando l’integrazione di minigiochi: un video condiviso dall’azienda mostra alcuni esempi come scacchi, snake e un gioco in stile brick breaker. Gli occhiali vengono già forniti con un puzzle game sviluppato da Meta, ma a quanto pare non ha riscosso particolare entusiasmo tra gli utenti.

The gap between idea and prototype has never been smaller. Add glasses and inputs like the Neural Band, and it feels like the early days of building in a way we haven’t seen in over a decade. We’re rolling out web apps and a mobile SDK on Meta Ray-Ban Display. Developer Preview… pic.twitter.com/OlDayAkozd — Boz (@boztank) May 14, 2026

Nuove possibilità per un dispositivo ancora limitato

L’aggiunta di app di terze parti potrebbe ampliare significativamente le funzionalità degli occhiali introdotti lo scorso autunno. Dal lancio, Meta ha aggiunto alcune funzionalità proprietarie come un teleprompter integrato e capacità di scrittura a mano, ma il dispositivo ha continuato a sembrare in qualche modo limitato nelle sue potenzialità.

Un esempio concreto è quello legato a utilizzare gli occhiali mentre cucinano, ma si sono trovati frustrati dal fatto che l’unica opzione per visualizzare una ricetta sul display fosse chiederla a Meta AI.

Non è ancora chiaro quando queste nuove app di terze parti saranno effettivamente disponibili. Meta aveva annunciato il supporto per app di terze parti sui suoi occhiali smart senza display già lo scorso anno, ma la maggior parte di queste applicazioni non è ancora arrivata sul mercato.

Un aspetto da monitorare con attenzione sarà l’impatto di queste nuove esperienze sulla durata della batteria visto che le app che fanno uso intensivo del display tendono a scaricare piuttosto rapidamente la batteria integrata negli occhiali.

Il tempismo dell’annuncio e le novità già disponibili

L’azienda ha appena comunicato le date del prossimo evento Connect, dove con ogni probabilità verranno svelati molti più dettagli sui piani futuri per tutti gli occhiali smart del gruppo. Il CEO Mark Zuckerberg ha inoltre anticipato un nuovo paio di occhiali che potrebbe rappresentare la prossima iterazione dei Ray-Ban Display.

Per chi possiede già un paio di questi occhiali, Meta sta distribuendo anche alcuni aggiornamenti significativi già disponibili. La funzione “neural handwriting“, che permette di rispondere ai messaggi tracciando le lettere con le dita, è ora disponibile per tutti gli utenti.

L’azienda sta inoltre aggiungendo funzionalità di registrazione del display che consentono di catturare ciò che accade sul display integrato insieme alla propria visuale e condividerlo con altri, una feature particolarmente utile per mostrare ad altri come funziona effettivamente l’esperienza d’uso.

Infine, Meta sta portando i sottotitoli in tempo reale alle chiamate effettuate tramite Messenger, WhatsApp e Instagram, un’aggiunta che potrebbe rivelarsi particolarmente utile in ambienti rumorosi o per utenti con difficoltà uditive.

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