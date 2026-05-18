Nel cuore del mese di maggio, nonché nella parte “calda” della primavera, il colosso dell’e-commerce AliExpress torna sugli scudi con una interessantissima promozione chiamata Offerte radiose – Fino al 60% di sconto.
Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di lunedì 18 maggio 2026 alle 23:59 di venerdì 22 maggio 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.
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AliExpress lancia una nuova promo nel cuore del mese di maggio
Già dalla mezzanotte di lunedì 18 maggio 2026 e fino alle 23:59 di venerdì 22 maggio 2026, sul portale di AliExpress è disponibile un’interessantissima campagna promozionale, messa in piedi dall’e-commerce cinese nel cuore del mese di maggio e chiamata Offerte radiose – Fino al 60% di sconto.
La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (computer, componenti, dispositivi indossabili, console, action cam e molto altro, anche dei brand più famosi) e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente (tra i 2 e i 60 euro) sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:
- Coupon TUTTOA2 o ITSS02 o SSIT02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 18 euro
- Coupon TUTTOA5 o ITSS05 o SSIT05 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro
- Coupon TUTTOA11 o ITSS11 o SSIT11 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon TUTTOA20 o ITSS20 o SSIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro
- Coupon TUTTOA30 o ITSS30 o SSIT30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro
- Coupon TUTTOA45 o ITSS45 o SSIT45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 359 euro
- Coupon TUTTOA60 o ITSS60 o SSIT60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 479 euro
In aggiunta a questi coupon che valgono su tutti i prodotti, AliExpress propone alcuni coupon sconto dedicati ai prodotti con spedizione dall’Italia:
- Coupon ITPD3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon ITPD6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro
- Coupon ITPD45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 399 euro
Come anticipato, segnaliamo che tutti i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.
Termini e condizioni della promozione “Offerte radiose – Fino al 60% di sconto”
AliExpress informa che la promozione Offerte radiose – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 18 maggio 2026 fino alle 23:59 di venerdì 22 maggio 2026, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I codici non sono validi per i prodotti virtuali.
- I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
- I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).
Ecco alcuni prodotti in offerta per le “Offerte radiose” di AliExpress
Come anticipato, la promo Offerte radiose – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.
- CPU AMD Ryzen 9 9950X3D – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 617,51 euro invece di 677,51 euro usando il coupon TUTTOA60 o ITSS60 o SSIT60
- CPU AMD Ryzen 7 9800X3D – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 417,57 euro invece di 462,57 euro usando il coupon TUTTOA45 o ITSS45 o SSIT45
- CPU AMD Ryzen 7 7800X3D – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 306,15 euro invece di 336,15 euro usando il coupon TUTTOA30 o ITSS30 o SSIT30
- Mini PC CHUWI Ubox (Ryzen 5 6600H, 16+512 GB) – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 360,15 euro invece di 405,15 euro usando il coupon TUTTOA45 o ITSS45 o SSIT45
- Mini PC MLSSE G1 Pro (Ryzen 7 5700U, 16+512 GB) – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 312,58 euro invece di 342,58 euro usando il coupon TUTTOA30 o ITSS30 o SSIT30
- Smartwatch OnePlus Watch 3 (Emerald Titanium) – Spedizione gratuita da: Spagna – in offerta a 180,06 euro invece di 200,06 euro usando il coupon TUTTOA20 o ITSS20 o SSIT20
- Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 (46 mm, Black) – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 166,30 euro invece di 186,30 euro usando il coupon TUTTOA20 o ITSS20 o SSIT20
- Console Nintendo Switch 2 – Spedizione gratuita da: Italia – in offerta a 377,81 euro invece di 422,81 euro usando il coupon TUTTOA45 o ITSS45 o SSIT45
- Action cam GoPro Hero 13 Black Sports – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 303,71 euro invece di 333,71 euro usando il coupon TUTTOA30 o ITSS30 o SSIT30
Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.
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