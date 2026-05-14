Negli ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione sempre più evidente di TikTok, che da semplice piattaforma di intrattenimento si è progressivamente evoluta in un vero e proprio hub per la scoperta di prodotti, luoghi o servizi. Non è dunque un caso che, dopo il successo di TikTok Shop, l’azienda abbia deciso di spingersi ancora oltre annunciando TikTok GO, una nuova funzionalità che mira a rivoluzionare il modo in cui gli utenti scoprono e prenotano esperienze di viaggio.

Come molti di voi avranno notato scorrendo il feed, TikTok è già oggi uno dei principali strumenti per trovare ispirazione, che si tratti di un ristorante nascosto, di un hotel con vista mozzafiato o di un’esperienza unica da vivere almeno una volta nella vita. Con TikTok GO però, questa fase di scoperta non resta più fine a sé stessa, ma si trasforma direttamente in azione.

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Come funziona TikTok GO

Entrando nel dettaglio, TikTok GO è una funzione integrata direttamente all’interno dell’app che consente agli utenti (al momento solo negli Stati Uniti e con età minima di 18 anni) di prenotare hotel, attività e attrazioni turistiche senza uscire dalla piattaforma.

Il funzionamento è, per certi versi, esattamente quello che ci si aspetterebbe da TikTok: tutto ruota attorno ai contenuti video, alla ricerca e alle pagine geolocalizzate. In altre parole, l’esperienza resta familiare, si scopre qualcosa attraverso un video, si approfondiscono i dettagli e, con pochi tocchi, si completa la prenotazione.

Un approccio che, ovviamente, punta a ridurre al minimo l’attrito tra ispirazione e conversione (ovvero il passaggio dall’idea all’acquisto), sfruttando proprio quella componente impulsiva che spesso caratterizza la fruizione dei contenuti sulla piattaforma.

Partnership strategiche con i grandi del settore travel

Per rendere possibile tutto questo, TikTok ha stretto collaborazioni con diversi nomi noti del settore viaggi, tra cui Booking.com, Expedia, GetYourGuide, Trip.com, Viator e Tiqets.

Queste partnership permettono di offrire una vasta gamma di opzioni, dalle strutture ricettive alle esperienze locali, passando per tour guidati e attrazioni turistiche. Il tutto, ancora una volta, senza uscire dall’app.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’obbiettivo è connettere direttamente i contenuti che generano interesse con le aziende che offrono quei servizi, creando un ecosistema in cui la scoperta diventa immediatamente monetizzabile.

Nuove opportunità per creator e aziende locali

Uno degli aspetti più interessanti di TikTok GO riguarda, senza troppi giri di parole, il modello economico che ne deriva. I creator infatti, possono collegare i propri contenuti (che mostrano hotel, attività o esperienze) direttamente alle prenotazioni, ottenendo commissioni o partecipando a campagne dedicate.

Si tratta di un’evoluzione piuttosto naturale rispetto a quanto visto con TikTok Shop, ma applicata a un contesto, quello dei viaggi, che per sua natura ha un valore economico mediamente più alto.

Allo stesso modo, le attività locali e i partner del settore travel possono raggiungere utenti già predisposti alla scoperta, aumentando così la probabilità di conversione e costruendo relazioni più solide con le comunità.

Dalla scoperta all’acquisto (quasi impulsivo)

Se da un lato questa novità può sembrare una mossa geniale (soprattutto considerando quanto TikTok influenzi già le scelte degli utenti), dall’altro apre anche a qualche riflessione; prenotare viaggi o esperienze, che spesso implicano spese importanti, direttamente da un video potrebbe infatti trasformare decisioni normalmente ponderate in acquisti più impulsivi.

Eppure, proprio questo sembra essere il punto centrale della strategia: accorciare il più possibile la distanza tra desiderio e azione, sfruttando un momento in cui l’interesse dell’utente è al massimo.

Con TikTok GO la piattaforma compie dunque un ulteriore passo verso la trasformazione in un ecosistema completo, in cui intrattenimento, scoperta e commercio convivono sempre più strettamente.

Al momento, come detto, la funzione è limitata agli Stati Uniti, ma è lecito aspettarsi che, in caso di successo, possa essere anche estesa ad altri mercati nei prossimi mesi. Non ci resta che attendere per capire come verrà accolta questa novità nel lungo periodo e, soprattutto, se gli utenti saranno davvero pronti a prenotare un viaggio con la stessa immediatezza con cui mettono like a un video.

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