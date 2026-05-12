Dal Regno Unito arriva la notizia del lancio da parte di TikTok di una nuova esperienza dedicata a coloro che desiderano vivere questo popolare social network senza le distrazioni rappresentate dagli annunci pubblicitari.

Ebbene sì, il team di TikTok ha reso noto che nei prossimi mesi gli utenti di età pari o superiore a 18 anni nel Regno Unito potranno gradualmente iscriversi a una nuova opzione di abbonamento senza pubblicità.

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Il nuovo abbonamento di TikTok

TikTok Ad-Free, questo il nome del nuovo abbonamento, è nato come soluzione studiata per consentire agli utenti di vivere un’esperienza “pulita” dagli annunci pubblicitari.

E così, dietro il pagamento di un canone mensile (3,99 sterline), gli utenti non visualizzeranno annunci pubblicitari su TikTok e avranno la garanzia che i loro dati non verranno utilizzati per fini pubblicitari.

Il team dwl social network ci tiene a precisare che questo abbonamento è opzionale e, pertanto, tutti saranno liberi di continuare ad usare gratuitamente la piattaforma, ovviamente visualizzando annunci pubblicitari (i dati degli utenti saranno usati anche per la personalizzazione degli annunci da mostrare).

Lo staff di questo popolare social ci tiene a sottolineare che, a prescindere dal fatto che si scelga la versione senza pubblicità o quella supportata dagli annunci, l’esperienza di base non cambierà e si avrà comunque accesso a tutte le stesse funzionalità, ai creator e ai contenuti della piattaforma.

Grande soddisfazione è stata espressa da Kris Boger, Amministratore Delegato di TikTok UK, il quale ha precisato che la pubblicità su questa piattaforma sta già aiutando migliaia di aziende britanniche a raggiungere nuovi clienti, aumentare le vendite e creare posti di lavoro e la nuova opzione senza pubblicità offre agli utenti un maggiore controllo sulla propria esperienza.

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