Godeal24 celebra il proprio sesto anniversario con una serie di offerte particolarmente aggressive, proponendo sconti importanti su alcuni dei software più utilizzati in ambito professionale e domestico. Tra le promozioni più interessanti spicca Microsoft Office 2021 Pro con licenza a vita, disponibile al prezzo di 29,89 euro, mentre le chiavi di attivazione di Windows 11 Pro vengono proposte a partire da 12,25 euro.

L’iniziativa punta a intercettare professionisti, studenti e piccole imprese, categorie per cui una suite software completa può rappresentare uno strumento essenziale per la produttività quotidiana. Microsoft Office 2021 include infatti applicazioni come Word per la scrittura, Excel per la gestione di dati e budget, PowerPoint per le presentazioni e Outlook per la posta elettronica. Sono inoltre presenti OneNote, Publisher e Access, utili per organizzare progetti e gestire database.

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta riguarda la natura “lifetime” della licenza: il software viene acquistato una sola volta e può essere utilizzato senza abbonamenti o rinnovi periodici. Per gli utenti Mac è disponibile anche Office 2021 Home and Business al prezzo promozionale di 46,99 euro, rispetto ai circa 239 euro del listino tradizionale.

Le offerte fanno parte dell’evento promozionale dedicato all’anniversario di Godeal24 e saranno disponibili per un periodo limitato. L’obiettivo è offrire agli utenti la possibilità di aggiornare il proprio ecosistema software riducendo sensibilmente i costi, senza rinunciare agli strumenti più diffusi per lavoro, studio e produttività personale.

Scopriamo nel dettaglio quali sono le promozioni per questo evento:

Lanciato nella seconda metà dello scorso anno, “Windows K2” ha rappresentato una trasformazione importante per Windows 11, con l’obiettivo di garantire standard qualitativi elevati e una maggiore coerenza tra le versioni attuali e future del sistema operativo. Tra i miglioramenti introdotti figurano un’ottimizzazione della gestione delle risorse di sistema, una riduzione della latenza nei processi critici e una migliore compatibilità con i driver.

La sezione dedicata a Windows è oggi tra le offerte più interessanti dell’iniziativa promozionale, con Windows 11 Pro disponibile con uno sconto del 90% al prezzo di 12,25 euro. Un’occasione pensata per chi desidera aggiornare il proprio PC all’ultima versione del sistema operativo Microsoft contenendo al massimo la spesa.

Su Godeal24 è possibile risparmiare tempo e denaro grazie a prezzi scontati su licenze Microsoft, software per la sicurezza informatica e altri strumenti dedicati al mondo PC. Dopo l’acquisto, i prodotti vengono consegnati in formato digitale direttamente via e-mail nel giro di pochi secondi.

La piattaforma può inoltre contare su un punteggio “Excellent” del 98% su TrustPilot e su un servizio di assistenza tecnica specializzata disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo così agli utenti maggiore tranquillità durante l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti.

Godeal24 garantisce supporto professionale continuo, assistenza post-vendita a vita e un’esperienza d’uso pensata per essere semplice e priva di complicazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti a questo indirizzo email

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