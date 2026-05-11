Samsung ha mantenuto la parola data: One UI 8.5 stabile è ufficialmente disponibile in Italia per Galaxy S25, S25+ e Galaxy S25 Ultra, a soli cinque giorni dal lancio avvenuto in Corea il 6 maggio scorso. L’aggiornamento è già scaricabile via OTA e porta con sé una valanga di novità.

I firmware disponibili sono identificati dalla sigla S93*BXXU9CZDP e richiedono un download considerevole: circa 4,5 GB per chi non ha partecipato al programma beta, mentre chi ha già installato le versioni beta dovrà scaricare solo intorno ai 600 MB. Da segnalare che le patch di sicurezza rimangono ferme al 5 aprile 2026, ma è probabile che Samsung aggiorni anche questo aspetto nei prossimi giorni.

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Cosa cambia con One UI 8.5

Le novità sono numerose e spaziano dall’intelligenza artificiale all’interfaccia, passando per fotocamera e privacy. Molte funzionalità arrivano direttamente dai Galaxy S26, portando quindi sulla serie S25 alcune delle caratteristiche di punta dell’attuale top di gamma.

Sul fronte Galaxy AI, spiccano quattro nuove funzioni. La prima è Call Screening, che permette di far rispondere le chiamate a un assistente IA capace di chiedere al chiamante chi è e perché chiama, trascrivendo la risposta e lasciando la possibilità di intervenire in qualsiasi momento. L’Assistente foto è stato completamente rinnovato: ora supporta comandi testuali e vocali, consente di importare oggetti o persone da altre immagini e permette modifiche successive senza dover salvare ogni singolo passaggio. Arriva poi Creative Studio, una nuova app per creare disegni, biglietti, adesivi e sfondi, sia disegnando a mano libera (ideale con la S Pen) sia tramite suggerimenti testuali. Infine, l’Audio Eraser avanzato permette di ridurre i suoni indesiderati anche all’interno di app di terze parti come YouTube, Instagram e Netflix, con controlli accessibili direttamente dal pannello rapido.

L’interfaccia riceve un look generale rinnovato, con più opzioni di personalizzazione quick settings inclusi effetti di sfocatura affinati ed elementi fluttuanti. Bixby ottiene miglioramenti significativi, mentre Now Brief propone suggerimenti ancora più personalizzati, estesi anche alla schermata di blocco, che a sua volta guadagna un layout automatico capace di adattarsi allo sfondo. Non mancano nuovi sfondi interattivi, effetti meteo, stili per l’orologio e miglioramenti al widget Meteo con indicazione dei pollini. Torna anche la segreteria telefonica integrata, che permette a chi chiama di lasciare un messaggio vocale direttamente sul dispositivo.

Sul fronte della connettività, il Quick Share si rinnova con la compatibilità AirDrop, aprendo finalmente la condivisione di file anche verso i dispositivi Apple. La schermata della batteria nelle impostazioni è stata riprogettata per rendere più immediata la lettura dei consumi, mentre il risparmio energetico risulta migliorato. Arrivano anche gli avvisi privacy che segnalano quando le autorizzazioni di un’app potrebbero esporre i dati personali e la protezione antifurto, con blocco automatico dopo troppi tentativi falliti di verifica dell’identità. Samsung Health, i widget del Calendario e le app preinstallate ricevono anch’essi aggiornamenti e miglioramenti vari.

La fotocamera non è da meno: la scansione dei documenti è più rapida e precisa, arriva il rilevamento automatico del movimento per le foto, ed è ora possibile applicare un’anteprima LUT cinematografica durante la registrazione per vedere in anticipo l’effetto finale della correzione colore, prima ancora di passare al montaggio. Completano il quadro i nuovi filtri per i ritratti.

Come installare l’aggiornamento

Per verificare la disponibilità di One UI 8.5 sul proprio Galaxy S25, S25+ o S25 Ultra, basta aprire le Impostazioni, accedere alla sezione “Aggiornamento software” e toccare “Scarica e installa”. In alternativa, è possibile usare Smart Switch collegando lo smartphone al PC e seguendo le istruzioni dell’applicazione. L’aggiornamento è già in distribuzione e nelle prossime ore o giorni dovrebbe raggiungere altri modelli della gamma Samsung.

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