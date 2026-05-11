Nel corso delle ultime ore, la compagnia Blink ha presentato ufficialmente i suoi primi videocitofoni con supporto alla risoluzione 2K (che si aggiungono così ai rimanenti prodotti in 2K visti i mesi scorsi), per garantire così una buona qualità video e non solo, ad un prezzo decisamente competitivo per il mercato: scopriamo insieme le loro specifiche tecniche e le funzionalità principali nel dettaglio.

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Blink Wired Doorbell 2K+ e Battery Doorbell 2K+: le specifiche tecniche e i prezzi dei nuovi modelli

Una delle caratteristiche fondamentali (nonchè denominatore comune) dei nuovi videocitofoni a pile e cablati in esame è senz’ombra di dubbio rappresentata dalla loro risoluzione 2K, che assicura dunque una qualità video ottimale per il controllo delle persone che fanno ingresso alla propria abitazione domestica. A questa si aggiunge poi la gamma dinamica migliorata (rispetto ai modelli precedenti della compagnia), che conferisce un maggior livello di dettaglio nelle più disparate condizioni di luce ambientale, dalle soleggiate giornate di sole estive fino ad arrivare alle buie serate invernali.

La visuale completa dalla testa ai piedi, poi, è un altro aspetto dei nuovi modelli di citofoni che permette di analizzare da cima a fondo persone e pacchi che fanno capolino alla porta d’ingresso della propria casa. Installare i rispettivi i citofoni è un processo molto semplice e alla portata di chiunque, anche nel caso degli utenti meno smaliziati. Il sistema di audio bidirezionale con cancellazione del rumore permette di parlare senza problemi con i visitatori che si avvicinano all’ingresso di casa da remoto.

I due modelli di citofoni offrono rispettivamente l’alimentazione cablata e tramite la batteria, a completa discrezione (e comodità) del singolo utente. Si tratta a tutti gli effetti di citofoni fortemente votati alla fruizione smart: attraverso l’apposita app Blink (scaricabile gratuitamente dai rispettivi store mobile), l’utente ha la possibilità di visualizzare video in diretta o ricevere eventuali notifiche, anche e soprattutto da remoto. Confermata infine la certificazione IP65, che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua a bassa pressione.

Per chi fosse eventualmente interessato ad acquistarli, i nuovi modelli Blink Wired Doorbell 2K+ e Blink Battery Doorbell 2K+ sono già disponibili sul mercato italiano nelle colorazioni Bianco e Nero presso i principali rivenditori e-commerce, ad un prezzo consigliato di 49,99 euro (attualmente in offerta temporanea a soli 31,99 euro) per il primo e 69,99 euro (ora in offerta a soli 47,99 euro) per il secondo, cui si aggiunge l’opzione con Sync Module incluso, in questo caso a 79,99 euro.

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