Da tempo si susseguono in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, gli smartphone che Apple dovrebbe presentare ufficialmente nel corso di settembre.

Tra le varie voci relative alla prossima generazione del melafonino, alcune piuttosto insistenti riguardano il design: pare, infatti, che il colosso di Cupertino abbia in programma di apportare un piccolo restyling della parte frontale, in particolare nell’area della Dynamic Island, che dovrebbe essere più piccola.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire cosa Apple abbia in serbo per i suoi prossimi device è arrivato da Jon Prosser di Front Page Tech, che ha pubblicato su YouTube un video con il quale ci fornisce un’anteprima di quello che dovrebbe essere il design definitivo di iPhone 18 Pro (il condizionale è ovviamente d’obbligo, non ssendovi garanzie di attendibilità).

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Come potrebbe essere iPhone 18 Pro

A dire del leaker, la Dynamic Island del nuovo modello sarebbe circa il 25% più piccola rispetto a quella di iPhone 17 Pro e questa dovrebbe essere l’unica novità per quanto riguarda il design della parte frontale.

Ed ancora, sempre secondo il leaker la fotocamera posteriore dei due telefoni potrà contare su un sensore ad apertura variabile, gli utenti potranno scegliere anche una colorazione chiamata Dark Cherry e il pulsante dedicato al controllo della fotocamera sarà sensibile soltanto alla pressione (per motivi di contenimento dei costi dovrebbero essere omesse le funzionalità capacitive).

Infine, Prosser sostiene che entrambi i modelli saranno dotati del nuovo modem C2 e supporteranno la connettività 5G via satellite mentre la variante Max avrà una batteria più capiente (da 5.200 mAh).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni.

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