Dimenticatevi i soliti televisori neri e anonimi. Samsung The Frame 4K Vision AI Smart TV riscrive le regole, trasformando lo schermo in una vera e propria opera d’arte quando non è in uso. Questo connubio perfetto tra tecnologia all’avanguardia e design elegante solitamente ha un costo elevato, ma l’offerta di oggi rompe ogni schema. Il modello da 43 pollici (QE43LS03FAUXZT) crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon, rappresentando un’opportunità irripetibile per chi desidera unire intrattenimento di alta qualità ed estetica raffinata senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono unico e i termini di questa incredibile promozione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Samsung The Frame: non solo un TV, ma un quadro tecnologico

Il punto di forza di Samsung The Frame QE43LS03FAUXZT è senza dubbio la sua doppia anima. Da un lato, è uno Smart TV QLED di altissimo livello; dall’altro, un elemento d’arredo camaleontico. La magia risiede nella Art Mode, una funzione che permette di visualizzare opere d’arte o fotografie personali a schermo spento, eliminando il classico “buco nero” dei televisori tradizionali. Il tutto è reso ancora più realistico dal Matte Display, un pannello opaco antiriflesso che minimizza i riverberi di luce, restituendo l’effetto di una vera tela.

Il cuore pulsante di questo TV è il potente processore NQ4 AI Gen2, che gestisce in modo intelligente tutte le operazioni. Grazie all’AI Upscaling, anche i contenuti a risoluzione inferiore vengono ottimizzati per la visione in 4K Ultra HD, garantendo dettagli nitidi e colori brillanti. La tecnologia QLED assicura una copertura cromatica eccezionale e una luminosità elevata, rendendo ogni scena vibrante e realistica. L’esperienza visiva è completata da un comparto audio immersivo, con supporto a Dolby Atmos e alla tecnologia OTS Lite (Object Tracking Sound Lite), che fa sì che il suono segua l’azione sullo schermo. Il design è altrettanto curato: il Modern Frame Design imita la cornice di un quadro e le cornici sono personalizzabili (vendute separatamente) per adattarsi perfettamente a qualsiasi stile di arredamento.

Le specifiche principali includono:

Schermo : QLED da 43 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel)

: QLED da 43 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel) Processore : NQ4 AI Gen2 con intelligenza artificiale

: NQ4 AI Gen2 con intelligenza artificiale Display : Pannello Matte antiriflesso

: Pannello Matte antiriflesso Audio : Dolby Atmos & OTS Lite

: Dolby Atmos & OTS Lite Sistema Operativo : Tizen

: Tizen Connettività: 4 porte HDMI, supporto DVB-T2/S2/C

L’offerta da incorniciare: minimo storico su Amazon

Questa promozione rende finalmente accessibile un prodotto di design e alta tecnologia. Samsung The Frame 4K 43″ è attualmente disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 499€, un crollo verticale rispetto al prezzo di listino di 1.199€. Si tratta di un risparmio netto di ben 700€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 60%. Anche rispetto al prezzo più basso recente, pari a 627,98€, l’attuale offerta rappresenta un ulteriore ribasso del 21%, confermandosi come il minimo storico assoluto per questo modello.

L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi tutti i vantaggi del servizio Prime, inclusa la spedizione rapida e gratuita per gli abbonati, e un’assistenza clienti affidabile. Non è specificata una data di scadenza per la promozione, ma trattandosi di un prezzo così basso, è probabile che le scorte siano limitate. È quindi consigliabile agire rapidamente per non perdere questa rara opportunità di portare a casa un pezzo di design tecnologico a un prezzo da normale Smart TV.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e al canale ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google