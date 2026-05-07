Con l’arrivo del caldo, trovare un sistema di raffrescamento efficace, silenzioso e facile da portare ovunque diventa una priorità. Levoit risponde con la nuova serie Windi Mini, tre mini-ventilatori a torre pensati per adattarsi agli stili di vita più diversi, dalla scrivania al balcone, dalla camera da letto al campeggio.

La gamma si compone di tre modelli distinti: Windi Mini, Windi Mini Plus e Windi Mini Pro, tutti disponibili da oggi, 7 maggio 2026. Nonostante le differenze tra un modello e l’altro, condividono alcune caratteristiche di base che li rendono immediatamente riconoscibili: dimensioni di circa 12,7 x 12,7 x 33 cm, un peso paragonabile a quello di un termos da 1,2 litri, una velocità del flusso d’aria fino a 7,0 m/s, oscillazione a 90°, cinque livelli di velocità, funzione timer e una rumorosità minima di soli 20 dB alla velocità più bassa, il che li rende particolarmente adatti all’uso notturno.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Tre modelli, tre profili d’uso

Il Windi Mini è la versione base della famiglia: un ventilatore cablato, senza batteria, pensato per chi cerca una soluzione fissa e affidabile da tenere sulla scrivania o sul comodino. La sua forza sta proprio nella semplicità: nessuna batteria da ricaricare, funzionamento continuo e silenziosità garantita. È disponibile su Amazon nelle colorazioni bianco e grigio, con un prezzo consigliato di 59,99 euro.

Il Windi Mini Plus aggiunge la batteria integrata, trasformando il ventilatore in un dispositivo davvero portatile. L’autonomia varia da 5 fino a 20 ore a seconda della velocità selezionata, con il massimo raggiungibile al livello più basso per un’intera giornata di raffreddamento ininterrotto. Dispone anche di un telecomando per la gestione a distanza e di un timer programmabile fino a 12 ore. Non meno importante, la certificazione IPX4 lo rende resistente agli spruzzi d’acqua, rendendolo adatto anche all’uso su balconi, terrazze o in campeggio. È disponibile in nero nei punti vendita al prezzo consigliato di 89,99 euro.

Al vertice della gamma troviamo il Windi Mini Pro, che riprende tutte le funzionalità del Plus e le amplia con due elementi distintivi. Il primo è la stazione di ricarica drop-and-charge: basta posare il ventilatore sulla base per avviare la ricarica, senza dover cercare cavi o connettori, con la possibilità di rimuovere la base e portarlo ovunque in modalità completamente portatile. Il secondo è un anello luminoso LED nella parte inferiore, disponibile in tre modalità, che diffonde una luce calda ispirata alla tonalità di un tramonto naturale, pensata per favorire il rilassamento serale. La modalità Fade fa pulsare delicatamente la luce in maniera graduale, funzionando anche come supporto visivo per gli esercizi di respirazione. Il Windi Mini Pro è disponibile su Amazon nelle colorazioni grigio-oro e verde salvia, al prezzo consigliato di 99,99 euro.

Levoit, brand del gruppo VeSync che conta oltre 125 brevetti in tutto il mondo, si conferma con questa gamma orientata a integrare il raffrescamento con elementi di comfort più ampio: illuminazione ambientale, gestione wireless dell’alimentazione e design pensato per gli spazi domestici moderni. La serie Windi Mini si affianca ai ventilatori a torre già presenti nel catalogo, come il Classic 42-Inch Smart Tower Fan e il Classic 36-Inch Smart Tower Fan, ampliando l’offerta verso il segmento compatto e portatile.