Un caricatore wireless magnetico con certificazione Qi2 e adattatore da 20W incluso a meno della metà del prezzo? Non è un errore, ma l’incredibile offerta disponibile oggi su Amazon per l’INIU Caricatore Wireless Magnetico. Grazie a un coupon del 49% da attivare in pagina, questo accessorio diventa un acquisto praticamente obbligato per chiunque possieda un iPhone compatibile con MagSafe. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per ottenere la massima velocità di ricarica senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini della promozione.

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INIU caricatore wireless: ricarica rapida e sicura con certificazione Qi2

L’INIU Caricatore Wireless Magnetico non è un semplice pad di ricarica, ma un dispositivo progettato per offrire prestazioni e sicurezza ai massimi livelli. Il suo punto di forza principale è la certificazione ufficiale Qi2, il più recente standard del Wireless Power Consortium. Questo garantisce non solo una compatibilità perfetta con gli iPhone dal 12 in poi, ma anche una ricarica rapida e stabile a 15W, la stessa potenza del MagSafe originale di Apple, assicurando tempi di ricarica ridotti al minimo.

La sicurezza è un altro pilastro fondamentale di questo prodotto. La certificazione Qi2 integra protezioni avanzate contro sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento. A tal proposito, INIU ha integrato un sistema di raffreddamento attivo con una ventola silenziosa che mantiene basse le temperature sia del caricatore sia dello smartphone, preservando la salute della batteria nel lungo periodo e garantendo un’efficienza di ricarica costante. L’aggancio magnetico è potente e preciso, allineando perfettamente il dispositivo per una ricarica senza interruzioni.

A differenza di molti concorrenti, la confezione dell’INIU Caricatore Wireless Magnetico è eccezionalmente completa. All’interno troverete non solo il pad di ricarica, ma anche:

Un adattatore da parete USB-C da 20W , indispensabile per sfruttare la massima potenza di 15W.

, indispensabile per sfruttare la massima potenza di 15W. Un cavo USB-C da 1,5 metri, robusto e testato per resistere a oltre 30.000 piegature.

Questi accessori inclusi rappresentano un valore aggiunto notevole, rendendo il prodotto pronto all’uso fin da subito e l’offerta attuale ancora più conveniente.

Un prezzo dimezzato: i dettagli dell’offerta Amazon

Questa promozione rende l’acquisto dell’INIU Caricatore Wireless Magnetico un vero e proprio affare. Il prezzo di listino del prodotto su Amazon è di €23,99, una cifra già competitiva considerando la dotazione e la certificazione Qi2. Tuttavia, in questo momento è possibile attivare direttamente nella pagina del prodotto un coupon sconto del 49%.

Applicando questo coupon al momento del checkout, il prezzo finale crolla a soli €12,23. Si tratta di un risparmio netto di quasi 12 euro, che dimezza di fatto il costo di un accessorio completo e performante. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi tutti i vantaggi del servizio Prime, inclusa la spedizione rapida e gratuita per gli abbonati. È importante sottolineare che i coupon di questo tipo hanno spesso una durata limitata e sono soggetti alla disponibilità delle scorte. Pertanto, se siete interessati, il consiglio è di approfittarne prima che venga disattivato.

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