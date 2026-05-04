Lanciato in Cina alla fine dello scorso anno, REDMI Watch 6 si appresta a sbarcare anche in Europa: lo smartwatch, infatti, è apparso sulla versione internazionale del sito ufficiale di Xiaomi.

Ciò conferma che il colosso cinese si prepara a lanciare il suo nuovo smartwatch a livello globale, che dovrebbe contare anche su una versione speciale con il supporto NFC (per poter sfruttare la funzione dei pagamenti con le carte Mastercard e Visa).

REDMI Watch 6 in arrivo a livello globale

Il nuovo smartwatch di REDMI offre agli utenti alcuni importanti miglioramenti rispetto al modello della generazione precedente, come un display più luminoso e una scocca in lega di alluminio di grado aerospaziale leggermente meno spessa.

Ricordiamo quelle che sono le caratteristiche principali di REDMI Watch 6:

dimensioni: 46,45 x 40,03 x 9,94 mm

peso: 31 grammi

certificazioni: 5 ATM

display: AMOLED da 2,07 pollici (432 x 514 pixel), refresh rate a 60 Hz, luminosità di 2.000 nit (picco) cornici da 2 mm rapporto schermo-corpo dell’82% supporto all’Always-on Display (AOD)

chip: proprietario

sensori: cardiofrequenzimetro, accelerometro, giroscopio, luce ambientale, sensore geomagnetico funzioni salute: frequenza cardiaca, monitoraggio sonno e stress, salute della donna, respirazione guidata funzioni sport: oltre 150 modalità sportive

connettività: Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1)

batteria: 550 mAh

autonomia: 24 giorni (standby), 12 giorni (uso standard), 7 giorni (con AOD)

sistema operativo: HyperOS 3 watch face personalizzabili risposte per alcune app di messaggistica controllo dispositivi smart home controllo app fotocamera e musica pagamenti tramite NFC assistente vocale supporto a 13 app di terze parti e a 10 mini giochi



Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando REDMI Watch 6 sarà effettivamente disponibile in Italia e a quale prezzo (al momento il modello della precedente generazione è in offerta a 99,99 euro).