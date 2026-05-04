Lanciato in Cina alla fine dello scorso anno, REDMI Watch 6 si appresta a sbarcare anche in Europa: lo smartwatch, infatti, è apparso sulla versione internazionale del sito ufficiale di Xiaomi.
Ciò conferma che il colosso cinese si prepara a lanciare il suo nuovo smartwatch a livello globale, che dovrebbe contare anche su una versione speciale con il supporto NFC (per poter sfruttare la funzione dei pagamenti con le carte Mastercard e Visa).
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REDMI Watch 6 in arrivo a livello globale
Il nuovo smartwatch di REDMI offre agli utenti alcuni importanti miglioramenti rispetto al modello della generazione precedente, come un display più luminoso e una scocca in lega di alluminio di grado aerospaziale leggermente meno spessa.
Ricordiamo quelle che sono le caratteristiche principali di REDMI Watch 6:
- dimensioni: 46,45 x 40,03 x 9,94 mm
- peso: 31 grammi
- certificazioni: 5 ATM
- display: AMOLED da 2,07 pollici (432 x 514 pixel), refresh rate a 60 Hz, luminosità di 2.000 nit (picco)
- cornici da 2 mm
- rapporto schermo-corpo dell’82%
- supporto all’Always-on Display (AOD)
- chip: proprietario
- sensori: cardiofrequenzimetro, accelerometro, giroscopio, luce ambientale, sensore geomagnetico
- funzioni salute: frequenza cardiaca, monitoraggio sonno e stress, salute della donna, respirazione guidata
- funzioni sport: oltre 150 modalità sportive
- connettività: Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1)
- batteria: 550 mAh
- autonomia: 24 giorni (standby), 12 giorni (uso standard), 7 giorni (con AOD)
- sistema operativo: HyperOS 3
- watch face personalizzabili
- risposte per alcune app di messaggistica
- controllo dispositivi smart home
- controllo app fotocamera e musica
- pagamenti tramite NFC
- assistente vocale
- supporto a 13 app di terze parti e a 10 mini giochi
Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando REDMI Watch 6 sarà effettivamente disponibile in Italia e a quale prezzo (al momento il modello della precedente generazione è in offerta a 99,99 euro).
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