Lanciato in Cina alla fine dello scorso anno, REDMI Watch 6 si appresta a sbarcare anche in Europa: lo smartwatch, infatti, è apparso sulla versione internazionale del sito ufficiale di Xiaomi.

Ciò conferma che il colosso cinese si prepara a lanciare il suo nuovo smartwatch a livello globale, che dovrebbe contare anche su una versione speciale con il supporto NFC (per poter sfruttare la funzione dei pagamenti con le carte Mastercard e Visa).

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REDMI Watch 6 in arrivo a livello globale

Il nuovo smartwatch di REDMI offre agli utenti alcuni importanti miglioramenti rispetto al modello della generazione precedente, come un display più luminoso e una scocca in lega di alluminio di grado aerospaziale leggermente meno spessa.

Ricordiamo quelle che sono le caratteristiche principali di REDMI Watch 6:

  • dimensioni: 46,45 x 40,03 x 9,94 mm
  • peso: 31 grammi
  • certificazioni: 5 ATM
  • display: AMOLED da 2,07 pollici (432 x 514 pixel), refresh rate a 60 Hz, luminosità di 2.000 nit (picco)
    • cornici da 2 mm
    • rapporto schermo-corpo dell’82%
    • supporto all’Always-on Display (AOD)
  • chip: proprietario
  • sensori: cardiofrequenzimetro, accelerometro, giroscopio, luce ambientale, sensore geomagnetico
    • funzioni salute: frequenza cardiaca, monitoraggio sonno e stress, salute della donna, respirazione guidata
    • funzioni sport: oltre 150 modalità sportive
  • connettività: Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1)
  • batteria: 550 mAh
  • autonomia: 24 giorni (standby), 12 giorni (uso standard), 7 giorni (con AOD)
  • sistema operativo: HyperOS 3
    • watch face personalizzabili
    • risposte per alcune app di messaggistica
    • controllo dispositivi smart home
    • controllo app fotocamera e musica
    • pagamenti tramite NFC
    • assistente vocale
    • supporto a 13 app di terze parti e a 10 mini giochi

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando REDMI Watch 6 sarà effettivamente disponibile in Italia e a quale prezzo (al momento il modello della precedente generazione è in offerta a 99,99 euro).

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