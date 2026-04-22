Dopo mesi di attesa e un volo che, come molti di voi avranno seguito, ha segnato un passaggio cruciale per il ritorno dell’uomo sulla Luna, la NASA ha finalmente condiviso le prime valutazioni ufficiali sulla missione Artemis II. I risultati, almeno in quest fase iniziale, appaiono decisamente positivi e contribuiscono a rafforzare la fiducia nel programma Artemis, che punta non solo a riportare astronauti sulla superficie lunare, ma anche a costruire le basi per future missioni verso Marte.

Allo stesso tempo, mentre gli ingegneri analizzano nel dettaglio i dati raccolti durante il volo, l’agenzia spaziale statunitense ha già iniziato a muoversi concretamente verso la prossima tappa: Artemis III, prevista per il 2027.

Artemis II: primi dati positivi e qualche dettaglio interessante

La missione Artemis II si è conclusa con successo dopo un viaggio di circa 1,1 milioni di chilometri attorno alla Luna, con il rientro della Capsula Orion nell’atmosfera terrestre a velocità estremamente elevate (quasi 35 volte quella del suono); un momento particolarmente delicato, che tuttavia, stando alle prime analisi, è stato gestito in modo impeccabile.

Il sistema di protezione termica, uno degli elementi più critici e già osservato speciale dopo Artemis I, ha infatti funzionato come previsto: non sono state rilevate anomalie, e anzi, il degrado del materiale è risultato inferiore rispetto alla missione precedente. Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto considerando le modifiche apportate alla traiettoria di rientro e al comportamento dello scudo termico.

Le immagini subacquee e le ispezioni successive hanno confermato queste sensazioni positive, mostrando una riduzione significativa delle deformazioni carbonizzate. Anche le piastrelle ceramiche e il nastro termico riflettente, che curiosamente in molte aree non si è completamente consumato, hanno dato indicazioni utili: in alcune zone le temperature sono state inferiori alle attese, senza però rappresentare alcun rischio per la sicurezza.

Non meno importante è stata la precisione dell’ammaraggio, avvenuto a soli 4,7 km dal punto previsto, con una velocità di rientro praticamente identica alle simulazioni; in altre parole, i modelli utilizzati dalla NASA si sono dimostrati estremamente affidabili.

Analisi ancora in corso con un piccolo problema da risolvere

Ovviamente, come spesso accade in missioni di questo tipo, il lavoro non si è concluso con il rientro. La capsula Orion della missione Artemis II sarà infatti analizzata a fondo presso il Kennedy Space Center, dove i tecnici procederanno allo smontaggio di diversi componenti, al recupero dei dati e alla verifica completa dei sistemi.

Nel corso dell’estate, lo scudo termico verrà trasferito al Marshall Space Flight Center per analisi ancora più approfondite, tra cui scansioni interne ai raggi X e campionamenti dei materiali.

Tra gli aspetti su cui i team stanno concentrando l’attenzione troviamo anche una criticità piuttosto particolare: un problema alla linea di scarico delle urine, che ha reso leggermente più complessa la vita a bordo per l’equipaggio; nulla di grave, sia chiaro, ma si tratta comunque di un elemento che verrò corretto in vista delle prossime missioni.

Il razzo SLS convince, così come le infrastrutture di terra

Oltre alla Capsula, anche il SLS (Space Launch System) ha rispettato le aspettative. Il vettore è riuscito a posizionare Orion esattamente nel punto previsto, raggiungendo una velocità superiore a 18.000 miglia orarie (quasi 29.000 km/h) al momento dello spegnimento dei motori principali.

Parallelamente, anche le infrastrutture di terra, spesso meno sotto i riflettori ma altrettanto cruciali, hanno dimostrato la loro solidità; le modifiche apportate dopo Artemis I hanno funzionato: i danni alla piattaforma di lancio e al Mobile Launcher sono stati minimi, segno che le correzioni strutturali (tra componenti irrigiditi, elementi resi più flessibili e protezioni aggiuntive) hanno dato i risultati sperati.

Artemis III: i lavori sono già iniziati

Come anticipato in apertura, mentre Artemis II continua a fornire dati preziosi, la NASA ha già avviato le operazioni per Artemis III. Un passaggio tutt’altro che simbolico è stato il trasferimento dello stadio centrale del razzo SLS dal Michoud Assembly Facility al Kennedy Space Center, dove inizierà la fase di integrazione finale.

Questo enorme componente, alto circa 64 metri e dotato di serbatoi per centinaia di migliaia di litri di propellente criogenico, rappresenta di fatto la spina dorsale del lanciatore che porterà gli astronauti verso la prossima fase del programma.

L’obbiettivo dichiarato è chiaro, testare in orbita terrestre bassa (LEO) le tecnologie necessarie per l’allunaggio, inclusi i sistemi di rendevouz e attracco con i lander lunari commerciali. A tal proposito restano ancora alcune incognite, legate soprattutto alla disponibilità dei lander stessi (tra le soluzioni proposte troviamo Starship HLS e Blue Moon MK2) e alle tute spaziali di nuova generazione.

Non è dunque ancora del tutto chiaro quale configurazione verrà adottata né, di conseguenza, quale sarà l’equipaggio selezionato; molto dipenderà proprio dai sistemi che saranno pronti in tempo per il 2027.

Uno sguardo al futuro tra Luna e Marte

Nel complesso, i primi risultati di Artemis II rappresentano un segnale estremamente incoraggiante; certo, il percorso da qui al ritorno stabile sulla Luna (previsto indicativamente per il 2028) è ancora costellato di sfide tecniche, logistiche e anche politiche.

Tuttavia, il fatto che i sistemi principali, dal razzo alla capsula fino alle infrastrutture di terra, abbiano risposto positivamente in una missione con equipaggio, è un passo avanti che difficilmente può essere sottovalutato.