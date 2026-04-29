Alla fine di marzo è emerso che Apple aveva in programma di introdurre un nuovo tipo di abbonamento nell’App Store e nelle scorse ore il colosso di Cupertino lo ha confermato in via ufficiale.

Stando a quanto è stato reso noto dall’azienda, gli sviluppatori avranno la possibilità di configurare e testare abbonamenti mensili con un impegno di 12 mesi prima del lancio su larga scala.

Apple ha una novità per gli abbonamenti in App Store

Stando a quanto è stato spiegato dal team di Apple, la nuova modalità di pagamento per gli abbonamenti a rinnovo automatico sull’App Store è una soluzione su base mensile ma con un impegno di 12 mesi.

In pratica, questa nuova opzione di pagamento consente agli sviluppatori di offrire agli abbonati soluzioni più convenienti, in quanto gli utenti possono annullare l’abbonamento in qualsiasi momento, impedendo così il rinnovo automatico, dopo aver completato i pagamenti concordati per onorare l’impegno.

Al fine di garantire la massima trasparenza, gli utenti possono visualizzare facilmente il numero di pagamenti completati e di quelli rimanenti per l’abbonamento nel proprio account Apple. Inoltre, il colosso di Cupertino invierà un’email e, se l’utente ha attivato questa opzione, notifiche push prima della data di rinnovo, in modo da ricordargli l’imminente acquisto.

Al momento è possibile configurare questo tipo di abbonamento in App Store Connect e testarlo in Xcode e, fatta eccezione per gli Stati Uniti e Singapore, gli abbonamenti mensili con un impegno di 12 mesi saranno disponibili a livello globale per gli utenti il prossimo mese con il rilascio di iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, tvOS 26.5 e visionOS 26.5 (saranno supportati anche iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4).