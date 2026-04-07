La crescente popolarità delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale rende sempre più attuale la problematica relativa all’affidabilità che va riconosciuta a questi strumenti.

A quanto pare, gli scettici nei confronti dell’IA non sono i soli ad avvertire gli utenti di non fidarsi ciecamente dei risultati forniti dai modelli: sono le stesse aziende che offrono soluzioni di intelligenza artificiale, infatti, a includere avvisi di questo tipo nei loro termini di servizio.

Un esempio in tal senso è quello che ci arriva da Microsoft e da Copilot.

I limiti di Copilot secondo Microsoft

Nelle condizioni di utilizzo di Copilot (le trovate qui), il cui ultimo aggiornamento risale al 24 ottobre 2025, il colosso di Redmond ci tiene a mettere in evidenza che gli utenti non devono prendere per oro colato tutto ciò che l’assistente IA dice loro.

E così Microsoft spiega che “Copilot cerca di darti risposte valide, ma può commettere errori. A volte, le fonti utilizzate da Copilot potrebbero non essere affidabili, pertinenti o accurate e, a volte, Copilot potrebbe fornire informazioni errate. Quando risponde, Copilot può utilizzare le informazioni che trova su Internet senza controllare tali contenuti. Potresti vedere Risposte che sembrano convincenti ma sono incomplete, imprecise o inappropriate”.

Il colosso di Redmond poi aggiunge: “Usa sempre il tuo giudizio e controlla le informazioni che ricevi da Copilot prima di prendere decisioni o agire. Se noti qualcosa di sbagliato o inappropriato da parte di Copilot, utilizza le funzionalità Segnala o Feedback di Copilot per farcelo sapere”.

Infine, Microsoft precisa che “Copilot è destinato esclusivamente a scopi di intrattenimento. Può commettere errori e potrebbe non funzionare come previsto. Non affidarti a Copilot per ricevere consigli importanti. Utilizza Copilot a tuo rischio e pericolo”.

Pare che il team di Microsoft abbia in programma di aggiornare le condizioni di utilizzo di Copilot, la cui evoluzione rende queste espressioni oramai obsolete anche se c’è da considerare che pure altre aziende specializzate nel settore IA usano specifici inviti a non fare affidamento sui risultati forniti dai loro servizi.