Il momento giusto per acquistare un dispositivo di livello professionale è finalmente arrivato. Apple iPad Pro 13″ (M5), il tablet di punta per creativi e professionisti, è protagonista di un’offerta eccezionale che lo rende più accessibile che mai. Stiamo parlando di uno sconto del 25% su Amazon che abbatte il prezzo di ben 500€, portandolo a un minimo storico di 1469€ per la versione da 512 GB Wi-Fi + Cellular. Un’occasione imperdibile per chi cerca prestazioni senza compromessi, un display all’avanguardia e un ecosistema software ineguagliabile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo tablet un vero e proprio must-have a questo prezzo.

Apple iPad Pro 13″ (M5): potenza da desktop in un display rivoluzionario

Apple iPad Pro 13″ (M5) non è semplicemente un tablet, ma una vera e propria workstation portatile. Il cuore pulsante del dispositivo è il potentissimo chip Apple M5, con una CPU a 9-core e una GPU a 10-core, capace di gestire con fluidità estrema operazioni complesse come il montaggio video 4K, la modellazione 3D e il fotoritocco professionale. A supportare il processore troviamo ben 12 GB di RAM, che garantiscono un multitasking impeccabile anche con le app più esigenti.

Il vero protagonista, tuttavia, è lo straordinario display Ultra Retina XDR da 13 pollici. Basato su tecnologia Tandem OLED, offre una luminosità e un contrasto senza precedenti, con neri assoluti e una precisione cromatica perfetta per i creativi. La tecnologia ProMotion adatta dinamicamente la frequenza di aggiornamento da 10Hz a 120Hz, assicurando una fluidità visiva eccezionale e un’efficienza energetica ottimizzata. L’esperienza d’uso è resa ancora più completa dal sistema operativo iPadOS 26, progettato per sfruttare al massimo l’ampio schermo e gli accessori dedicati, come la Magic Keyboard.

Le specifiche tecniche di questo modello sono pensate per non scendere a compromessi:

Display : 13″ Ultra Retina XDR con tecnologia Tandem OLED e ProMotion (2752×2064 pixel).

: 13″ Ultra Retina XDR con tecnologia Tandem OLED e ProMotion (2752×2064 pixel). Processore : Chip Apple M5 con CPU 9-core e GPU 10-core.

: Chip Apple M5 con CPU 9-core e GPU 10-core. Memoria e Archiviazione : 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

: e di spazio di archiviazione. Fotocamere : Sistema a doppia fotocamera con sensore principale da 12MP, ultra-grandangolare e scanner LiDAR per esperienze di realtà aumentata avanzate. Fotocamera frontale da 12MP.

: Sistema a doppia fotocamera con sensore principale da 12MP, ultra-grandangolare e per esperienze di realtà aumentata avanzate. Fotocamera frontale da 12MP. Connettività : Il modello in offerta include sia Wi-Fi 7 che supporto alla rete Cellular , per essere connessi ovunque.

: Il modello in offerta include sia che supporto alla rete , per essere connessi ovunque. Batteria: Progettata per garantire un’intera giornata di utilizzo intenso.

L’offerta su Amazon: un’occasione da non perdere

Questa promozione rende Apple iPad Pro 13″ (M5) un acquisto estremamente conveniente. L’offerta è disponibile su Amazon e riguarda specificamente il modello da 512 GB con connettività Wi-Fi + Cellular nella colorazione Argento. Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 1969€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 1469€.

Lo sconto applicato è del 25%, che si traduce in un risparmio netto e immediato di 500€ sul prezzo originale. Si tratta di un calo di prezzo significativo, che posiziona questo tablet professionale in una fascia di mercato molto più aggressiva. La vendita è gestita direttamente da Amazon, garantendo così una spedizione rapida e un servizio clienti affidabile. Trattandosi di un’offerta così vantaggiosa, è probabile che le scorte siano limitate o che la promozione abbia una durata definita. Pertanto, per chi stava aspettando il momento giusto, agire in fretta potrebbe essere la scelta migliore.

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