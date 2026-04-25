DJI ha presentato ufficialmente la nuova gamma dei droni Lito, pensati per chi vuole avvicinarsi alla fotografia aerea senza troppi pensieri. La nuova serie nasce proprio con l’obiettivo di rendere più accessibile questo tipo di dispositivi, mantenendo però un livello tecnico che non faccia rimpiangere le soluzioni più costose ed avanzate.

La nuova gamma presentata da DJI si compone di Lito 1 e Lito X1, due droni sviluppati appositamente per i creator alle prime armi. I due apparecchi condividono parte della scheda tecnica, ma si differenziano per alcune caratteristiche importanti. Lito X1 rappresenta la versione più completa, poiché integra un sensore CMOS da 1/1,3 pollici da 48 megapixel e un sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale capace di operare anche in condizione di luce molto scarsa, fino a 5 lux.

A rendere più completo e avanzato il pacchetto troviamo poi un sensore LiDAR frontale, che migliora la precisione nella percezione dell’ambiente e rende il volo più sicuro anche in scenari più complicati, che potrebbero creare problemi agli utenti meno esperti. La seconda versione presentata da DJI è invece Lito 1, che si presenta come un’alternativa più accessibile ma senza rinunce. A differenza del modello più costoso, include un sensore CMOS da 1/2 pollice da 48 megapixel e lo stesso rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, che dovrebbero insieme permettere di ottenere buoni risultati in ogni situazione, mantenendo un equilibrio tra prezzo e prestazioni.

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I nuovi DJI Lito puntano tutto sulla sicurezza in volo

L’aspetto su cui DJI ha puntato maggiormente durante lo sviluppo dei nuovi Lito è la sicurezza. Entrambi i modelli integrano un sistema multilivello pensato per evitare ostacoli come pareti e dislivelli in modo automatico, lasciando all’utente la possibilità di concentrarsi sulle riprese. Si tratta di un approccio chiaramente pensato per i principianti, ma che può tornare utile anche a chi ha già esperienza con i droni e vuole semplicemente volare senza pensieri.

Lito 1 e Lito X1 promettono ottimi risultati nella qualità dell’immagine sia di giorno che di notte, con una buona gestione del rumore. Il modello base supporta foto fino a 8K e video in 4K, mentre Lito X1 alza l’asticella con il supporto ai video HDR con 14 stop di gamma dinamica e profilo D-Log M a 10 bit, dando così ai creator la possibilità di intervenire sugli scatti e sulle riprese anche in post-produzione. Nella galleria qui in basso è possibile visualizzare alcuni scatti d’esempio eseguiti con i due droni:

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Non mancano inoltre tutte le funzionalità intelligenti tipiche dell’ecosistema di DJI, come le modalità ActiveTrack, QuickShot, MasterShot, Hyperlapse e Panorama che automatizzano movimenti e inquadrature, permettendo di ottenere clip video dall’aspetto professionale senza avere competenze avanzate di fotografia. Il tracciamento del soggetto resta stabile anche a velocità fino a 12 m/s, segno di un sistema ormai ben rodato e capace di dare ottimi risultati.

Con la batteria intelligente standard, DJI promette fino a 36 minuti di autonomia in volo, mentre la resistenza al vento fino a 10,7 m/s garantisce tranquillità anche in condizioni non eccellenti. Entrambi i modelli di Lito possono infine trasferire rapidamente i file fino a 50 MB/s grazie al supporto di QuickTransfer e al Wi-Fi 6, mentre la sola versione Lito X1 include anche 42 GB di memoria interna per gestire i contenuti direttamente sul drone.

Prezzo e disponibilità di DJI Lito 1 e Lito X1

I nuovi DJI Lito sono già disponibili in Italia sul sito ufficiale, nei DJI Store di Milano e Roma e presso i rivenditori autorizzati, con prezzi che partono da 399 euro per Lito 1 e da 419 euro per Lito X1, salendo in base alle configurazioni Fly More Combo e ai controller inclusi. Per chi vuole una copertura aggiuntiva, è disponibile anche il piano DJI Care Refresh, che include sostituzioni in caso di danni accidentali, inclusi allontanamenti involontari, collisioni e danni causati da contatto con l’acqua.