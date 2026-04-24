La Tech Week di Amazon continua a riservare sorprese nel comparto dei televisori. In aggiunta alle promozioni che vi abbiamo segnalato ieri, si sono appena aggiunti nuovi cali di prezzo che rendono questa settimana il momento ideale per rinnovare il proprio setup multimediale. Le nuove offerte toccano l’intera gamma 2025 di Samsung, LG e Hisense, con sconti che interessano ogni tecnologia: dai neri assoluti degli OLED evo alla brillantezza dei Mini-LED, fino alle soluzioni Crystal UHD per chi cerca il miglior rapporto tra pollici e spesa. Se state cercando una TV pronta per il gaming a 144Hz o un gigante da 85 pollici per il cinema in casa, la selezione odierna completa un quadro di risparmio davvero raro. Potete seguire le variazioni lampo su tutti i modelli direttamente sui nostri canali Telegram riportati a fondo pagina.

Le novità di oggi: OLED di fascia alta e grandi formati

La tornata di sconti odierna si focalizza sulla massima qualità visiva e sull’impatto dimensionale, introducendo modelli che ieri non erano ancora entrati nel paniere delle offerte della settimana.

1. La sfida OLED: LG G5 e C5 vs Samsung S94

Oggi entrano in gioco i pesi massimi di LG. Il G5 da 48 pollici è il punto di riferimento per la luminosità grazie al processore α11 Gen2 e al Brightness Booster, mentre il C5 si conferma la scelta preferita dai gamer per le sue 4 porte HDMI 2.1 con G-SYNC a 144Hz. Samsung risponde con il QE48S94, che integra il nuovo processore NQ4 AI Gen3 per un upscaling 4K assistito dall’intelligenza artificiale ancora più granulare. Per chi non ha limiti di spazio, il G5 da 83 pollici rappresenta oggi il massimo della tecnologia OLED disponibile, con staffa a muro inclusa e refresh rate che tocca i 165Hz.

2. Immersività totale: Hisense Mini-LED da 85 pollici

Se l’obiettivo è trasformare il salotto in una sala cinematografica, l’offerta sull’Hisense 85U7Q è probabilmente la più rilevante del giorno. Si tratta di un pannello Mini-LED da ben 85 pollici con refresh rate a 144Hz e un sistema audio 2.1 con subwoofer integrato. A un prezzo sensibilmente ridotto rispetto al listino di 1599€, è la soluzione ideale per chi vuole una diagonale mastodontica senza rinunciare alla precisione dei neri tipica della retroilluminazione a piccoli LED.

3. Tecnologia QNED e Crystal UHD: equilibrio per ogni stanza

Per la camera da letto o ambienti secondari, LG ha posizionato sconti interessanti sulle serie QNED80 e QNED70. Queste TV combinano la tecnologia Quantum Dot e NanoCell per colori più puri. Se invece puntate al risparmio assoluto sul taglio da 43 pollici, il Samsung Crystal UHD UE43U8090 offre un design Metal Stream sottile e il sistema audio adattivo a poco più di 240€, una cifra decisamente aggressiva per un modello della gamma 2025.

Tabella riassuntiva nuove offerte TV

Di seguito trovate la lista completa dei nuovi inserimenti in offerta su Amazon. Ricordate che queste promozioni si sommano a quelle attive da ieri, ampliando le possibilità di scelta.

In sintesi, la combinazione delle offerte di ieri con quelle di oggi rende questa Tech Week la finestra temporale perfetta per l’acquisto di una Smart TV 2025. La disponibilità di modelli OLED e Mini-LED a prezzi già così competitivi a pochi mesi dal lancio è un’occasione da non perdere. Vi consigliamo di prestare attenzione alla profondità dei modelli (specialmente i Neo QLED e OLED evo G5 che puntano su design ultra-sottili) e di verificare se la vostra postazione può ospitare i formati da 75 o 85 pollici, che oggi presentano i ribassi percentuali più alti.

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Per scoprire i modelli in offerta che vi abbiamo segnalato ieri, vai al seguente articolo: