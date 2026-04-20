I nuovi occhiali smart della gamma Ray-Ban Meta AI sono disponibili all’acquisto in Italia. Si tratta in particolare dei nuovi modelli Ray-Ban Meta Optics, progettati per supportare in maniera più completa le lenti graduate e dunque un ampio bacino di utenti: scopriamo insieme dove acquistare i modelli Blayzer e Scriber e quanto costano nel nostro Paese.

Ray-Ban Blayzer Optics e Scriber Optics (Gen 2) sono disponibili in Italia

I nuovi modelli di occhiali Ray-Ban Meta AI sono disponibili all’acquisto sul sito Meta.com: sono progettati anche per chi utilizza lenti graduate e supportano la maggior parte delle prescrizioni. Sono proposti in due design, denominati Blayzer e Scriber, e sono entrambi sottili e pensati per l’utilizzo durante tutta la giornata. Questi modelli Gen 2 sono dotati di una fotocamera aggiornata con risoluzione video 3K Ultra HD.

I nuovi Ray-Ban Meta Optics presentano un design leggero e sottile, lenti di alta qualità compatibili con quasi tutte le prescrizioni e soluzioni per una vestibilità personalizzata, come cerniere con apertura estesa, naselli intercambiabili e aste regolabili dall’ottico. Entrambi offrono più di 8 ore di durata della batteria con una sola ricarica.

Il modello Blayzer offre una montatura rettangolare essenziale (nelle misure Standard e Large), mentre il modello Scriber offre una silhouette più arrotondata. Le montature arrivano da noi nelle colorazioni Matte Black, Transparent Black e Transparent Dark Olive, oltre che nelle varianti stagionali Transparent Matte Ice Grey e Transparent Stone Beige, e sono accompagnate da una nuova custodia di ricarica Dark Brown.

Blayzer

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Scriber

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Come abbiamo visto con la presentazione ufficiale dei giorni scorsi, Meta sta continuando a spingere forte sul fronte software, rafforzando il ruolo di Meta AI come cuore dell’esperienza di utilizzo degli occhiali smart. Tra le novità più interessanti troviamo l’espansione della traduzione in tempo reale, che entro l’estate supporterà fino a 20 lingue, ma anche funzionalità come il monitoraggio dell’alimentazione tramite comandi vocali o immagini, con tanto di analisi nutrizionale automatica.

Per quanto riguarda i prezzi italiani, sia i Ray-Ban Blayzer Optics (Gen 2) sia i Ray-Ban Scriber Optics (Gen 2) sono proposti al listino consigliato di 469 euro (tutte le colorazioni e le varianti), con spedizione gratuita. La cifra include solo la montatura (sono fornite lenti temporanee): per aggiungere le lenti graduate è necessario rivolgersi successivamente a un rivenditore certificato.