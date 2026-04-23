Garmin Descent Mk3i è ora disponibile in una nuova variante più grande, con cassa da 51 mm. Lo smartwatch è dotato di scocca in titanio in versione Carbon Gray o Silver, e non è sicuramente pensato per chi è alla ricerca di un prodotto economico: il target è del resto piuttosto specifico.

Garmin Descent Mk3i 51 mm: schermo più grande e autonomia migliorata

Garmin Descent Mk3i è un prodotto a metà tra uno smartwatch (o sportwatch, se preferite) e un computer subacqueo. La nuova versione mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,4 pollici (al posto di quello da 1,2 della variante da 43 mm) protetto da vetro zaffiro, con pulsanti induttivi in metallo a tenuta ermetica, e offre una resistenza all’acqua di ben 20 ATM: questo significa che è progettato per immersioni fino a 200 metri.

In base ai dati diffusi, la durata della batteria in modalità immersione arriva a 66 ore, mentre in modalità smartwatch può spingersi fino a 25 giorni (circa 10 giorni con Always-On Display attivato). Una delle peculiarità del Descent Mk3i è il supporto per il sonar SubWave, che consente ai subacquei di inviare sottacqua messaggi preimpostati ad altri che utilizzano dispositivi compatibili, con una portata di 30 metri. In abbinamento al ricetrasmettitore Descent T2, lo smartwatch Garmin offre il monitoraggio della pressione per un massimo di 8 bombole entro un raggio di 10 metri.

Lo smartwatch offre poi diverse modalità di immersione a gas singolo e multiplo (inclusi nitrox e trimix), in apnea, pesca in apnea, rebreather o basico, ma anche mappe a colori direttamente al polso, che mostrano isobate batimetriche e più di 4.000 spot di immersione per aiutare nella scoperta di nuovi siti e a orientarsi. Non mancano sensori ABC integrati, tra cui una bussola subacquea, per aiuto nell’orientamento in ogni parte dell’immersione, la connettività GPS, la compatibilità con i dispositivi inReach, la guida alle attività post-immersione, la torcia LED integrata e naturalmente la compatibilità con l’app Garmin Dive, con la quale sincronizzare e caricare automaticamente i registri delle immersioni.

Per il resto troviamo tutto quello che ci si aspetterebbe da uno smartwatch completo, come il tracciamento dell’attività fisica, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il supporto a diverse attività sportive (sono più di 80, compreso il surf), VO2 max, il monitoraggio del sonno, la possibilità di effettuare pagamenti contactless, le notifiche dello smartphone associato e non solo. Presenti 32 GB di memoria interna.

Prezzo e disponibilità della nuova versione

Garmin Descent Mk3i nella nuova versione da 51 mm è disponibile all’acquisto presso lo shop online del produttore e i rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 1599 euro (con cinturino in silicone) o di 1799 euro (con cinturino Titanium). Sono 200 euro in più rispetto alla versione da 43 mm.