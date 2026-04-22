Una delle promozioni Roborock più interessanti del momento è stata prorogata: stiamo parlando dell’offerta per Roborock Qrevo Curv 2 FlowX, robot aspirapolvere e lavapavimenti a disposizione in sconto presso MediaWorld, sia nei negozi fisici sia online. Vediamo come approfittarne e fino a quando rimane valida la proposta.

Roborock Qrevo Curv 2 FlowX in breve

Roborock Qrevo Curv 2 FlowX è il primo robot aspirapolvere dell’azienda con rullo motorizzato, progettato in particolare per case con pavimenti duri e superfici miste. Combina le ultime tecnologie e innovazioni per quanto riguarda la pulizia smart e promette la rimozione delle macchie più ostinate grazie a 220 giri al minuto e a una pressione di lavaggio sui pavimenti potenziata, combinata alla precisione del rullo motorizzato extra-large da 270 mm, che si estende per pulire lungo i bordi grazie alla tecnologia Edge-Adaptive.

Offre la tecnologia di autopulizia in tempo reale SpiraFlow, un sistema che garantisce l’igiene del rullo attraverso un lavaggio continuo durante le operazioni di pulizia. A protezione dei tappeti, il robot mette a disposizione uno “scudo” che copre il rullo quando si avvicina ad essi, formando una barriera fisica che blocca umidità e sporco. In più, il sistema include un raschietto dedicato che agisce come una lama di precisione: rimuove l’umidità in eccesso e lo sporco, convogliandoli nel serbatoio di recupero. L’aspirazione HyperForce fino a 20.000 Pa in modalità Max+ è pensata per rimuovere la polvere incrostata anche dai tappeti e i detriti più ostinati.

Come acquistarlo con sconto di 200 euro e bundle di accessori

Roborock Qrevo Curv 2 FlowX è in vendita al prezzo consigliato di 899 euro, ma fino al 28 aprile 2026 potete acquistarlo in offerta nei negozi MediaWorld e sullo shop online della stessa catena al prezzo scontato di 699 euro. Il ribasso di 200 euro non è l’unico vantaggio: con l’acquisto viene incluso un bundle di accessori, composto da un filtro e da due sacchetti raccogli-polvere extra. Sul sito MediaWorld, il robot può inoltre contare sulla spedizione gratuita.

Se siete interessati, non vi resta che seguire il link qui in basso. Per indecisioni potete consultare la nostra recensione.