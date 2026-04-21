Il mouse perfetto per la produttività in movimento raramente si trova a un prezzo così accessibile. Logitech MX Anywhere 3S, il mouse wireless compatto per eccellenza, infrange questa regola con un’offerta imperdibile su Amazon. Considerato da molti professionisti e creativi come il compagno di viaggio ideale, questo dispositivo unisce prestazioni di altissimo livello a un design portatile. Con uno sconto del 47% che lo porta al suo minimo storico, si tratta di un’opportunità eccezionale per portarsi a casa un accessorio di fascia alta a un costo da fascia media. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy e i dettagli di questa promozione limitata.

Logitech MX Anywhere 3S: tecnologia da top di gamma in formato compatto

Logitech MX Anywhere 3S non è un semplice mouse compatto, ma un concentrato di tecnologia pensato per chi esige il massimo in ogni situazione. Il suo punto di forza è senza dubbio il sensore Darkfield con tracciamento fino a 8K DPI, una caratteristica che garantisce una precisione assoluta su qualsiasi superficie, persino sul vetro. Questo lo rende perfetto per chi lavora in mobilità, in aeroporto, in un bar o su scrivanie non convenzionali. Un’altra innovazione fondamentale sono i clic silenziosi, che riducono il rumore del 90% rispetto al modello precedente, permettendo di lavorare in ambienti condivisi o durante le ore notturne senza disturbare nessuno.

L’esperienza d’uso è ulteriormente migliorata dalla rotellina di scorrimento MagSpeed. Questa tecnologia proprietaria di Logitech permette di passare istantaneamente da uno scorrimento a scatti, riga per riga, a uno scorrimento iper-veloce capace di percorrere 1.000 righe in un secondo. La versatilità è garantita dalla connettività Bluetooth Low Energy e dalla possibilità di associare il mouse a un massimo di tre dispositivi contemporaneamente, passando dall’uno all’altro con un semplice tasto. La tecnologia Logitech Flow consente inoltre di trasferire testo, immagini e file tra computer diversi semplicemente spostando il cursore da uno schermo all’altro. Il design ergonomico, i sei pulsanti programmabili e la batteria a lunga durata con ricarica rapida tramite USB-C completano un pacchetto di altissimo livello.

Sensore: Darkfield ad alta precisione, 8000 DPI

Darkfield ad alta precisione, 8000 DPI Pulsanti: 6 pulsanti (clic sinistro/destro, avanti/indietro, scorrimento con clic centrale, cambio modalità rotellina)

6 pulsanti (clic sinistro/destro, avanti/indietro, scorrimento con clic centrale, cambio modalità rotellina) Rotellina di scorrimento: MagSpeed con SmartShift

MagSpeed con SmartShift Batteria: Li-Po ricaricabile (500 mAh), fino a 70 giorni con una ricarica completa

Li-Po ricaricabile (500 mAh), fino a 70 giorni con una ricarica completa Connettività: Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy Compatibilità: Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux

Per ulteriori dettagli: Recensione di Logitech MX Keys S e MX Anywhere 3S: difficile trovare di meglio

Un prezzo che crolla: l’offerta su Amazon

Questa promozione rappresenta una delle migliori occasioni mai viste per acquistare il Logitech MX Anywhere 3S. Disponibile su Amazon nella colorazione Grigio chiaro, il mouse vede il suo prezzo di listino di 103,99 € letteralmente dimezzato. Grazie all’attuale offerta, è possibile acquistarlo a soli 54,90 €. Si tratta di un risparmio netto di ben 49,09 €, che corrisponde a uno sconto eccezionale del 47% sul prezzo originale. È un’occasione rara per un dispositivo di questa caratura, che solitamente si posiziona in una fascia di prezzo ben più alta. La spedizione è gestita da Amazon, con tutti i vantaggi del servizio Prime per gli abbonati, inclusa la consegna rapida. L’offerta è soggetta a disponibilità di scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità.

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