Apple iPhone 16e 128 GB scende a un prezzo che non si vedeva da tempo, e lo sconto supera il 19% rispetto al listino recente. Chi aspettava il momento giusto per entrare nell’ecosistema Apple senza spendere una fortuna ha trovato la sua occasione: questa promozione su Amazon posiziona l’iPhone più accessibile della gamma 2025 a un punto di accesso davvero difficile da ignorare. Il risparmio è concreto, il prodotto è attualissimo. Analizziamo tutto nel dettaglio.

Apple iPhone 16e: il chip A18 e Apple Intelligence nell’iPhone più accessibile della gamma

Parlare di iPhone 16e significa parlare di un dispositivo che rompe le aspettative della fascia entry-level Apple. Sotto la scocca c’è il chip A18 a 3 nm, lo stesso cuore pulsante dei modelli di punta, con configurazione Hexa-core e 8 GB di RAM: una combinazione che non si trovava mai a questo livello di prezzo nella gamma Apple. Il vero salto di qualità rispetto a qualsiasi predecessore SE è proprio qui.

Grazie all’A18, iPhone 16e è pienamente compatibile con Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale integrata in iOS che ottimizza le funzioni di sistema, dalla scrittura alla comunicazione, con avanzate protezioni per la privacy. Nessuno, nemmeno Apple, accede ai dati dell’utente.

Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con risoluzione 1170 x 2532 pixel, supporto HDR10 e luminosità di picco fino a 1200 nits: un pannello di qualità elevata che restituisce colori brillanti e neri profondi in qualsiasi condizione di luce.

Sul fronte fotografico, la fotocamera Fusion da 48 MP (f/1.6, OIS, Hybrid Focus Pixels) stupisce per un modello di questa fascia: supporta scatti sia a 24 MP che a 48 MP in piena risoluzione, e integra uno zoom 2x ottico (52 mm) senza ricorrere a un secondo modulo fisico. I video arrivano fino al 4K con Dolby Vision a 60 fps, con miglioramenti anche per la qualità audio. La fotocamera frontale è da 12 MP.

Ecco le specifiche tecniche principali in sintesi:

Processore: Apple A18, 3 nm, Hexa-core (2×4,04 GHz + 4×2,20 GHz)

Apple A18, 3 nm, Hexa-core (2×4,04 GHz + 4×2,20 GHz) RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB

128 GB Display: 6,1” Super Retina XDR OLED, 1170×2532, HDR10, 1200 nits peak

6,1” Super Retina XDR OLED, 1170×2532, HDR10, 1200 nits peak Fotocamera principale: 48 MP, f/1.6, OIS, 2x Telephoto integrato

48 MP, f/1.6, OIS, 2x Telephoto integrato Video: 4K Dolby Vision fino a 60 fps

4K Dolby Vision fino a 60 fps Batteria: ricarica rapida USB-C (50% in 30 min con adattatore 20W+)

ricarica rapida USB-C (50% in 30 min con adattatore 20W+) Connettività: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, eSIM, comunicazioni satellitari

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, eSIM, comunicazioni satellitari Resistenza: IP68 (6 metri per 30 minuti)

IP68 (6 metri per 30 minuti) Sistema operativo: iOS 18.4

Il design si ispira a iPhone 14 con forma piatta e notch, certificazione IP68, dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,8 mm e peso di 167 grammi. Da segnalare: nella confezione è presente il cavo USB-C ma non l’alimentatore, che va acquistato separatamente. Assenti anche MagSafe e Dynamic Island rispetto agli altri modelli iPhone 16.

Per ulteriori dettagli: recensione iPhone 16e

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Sconto e prezzo: un’opportunità da non perdere su Amazon

Il prezzo originale di iPhone 16e 128 GB Nero su Amazon era di 729€ all’origine, riposizionato poi a 619€ con l’arrivo di iPhone 17e. Oggi lo si trova a 499€, con uno sconto di 120€ pari a circa il 19%. Si tratta del prezzo più basso del periodo per questo modello, un livello che raramente si era visto e che rende questa promozione particolarmente interessante.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, con la garanzia di spedizione e assistenza tipiche della piattaforma. La disponibilità potrebbe variare, quindi conviene non aspettare troppo.

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