Il momento giusto per acquistare un portatile professionale di fascia altissima è finalmente arrivato. Apple 2024 MacBook Pro con chip M4 Max crolla di prezzo su Amazon, raggiungendo una cifra che lo rende un’opportunità irrinunciabile per professionisti e creativi. Parliamo di un dispositivo che ridefinisce il concetto di potenza e portabilità, ora disponibile con uno sconto del 22% che si traduce in un risparmio di oltre 800€. Questa non è una semplice promozione, ma un’occasione concreta per mettere le mani su una delle macchine più performanti sul mercato a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al listino. Analizziamo insieme le specifiche di questo gioiello tecnologico e i dettagli di un’offerta così vantaggiosa.

Apple 2024 MacBook Pro: la potenza del chip M4 Max non è mai stata così accessibile

Apple 2024 MacBook Pro è progettato senza compromessi per chi necessita di prestazioni estreme. Il cuore pulsante di questo modello è il rivoluzionario chip M4 Max, una vera e propria centrale di calcolo che integra una CPU a 14 core e una potentissima GPU a 32 core. A completare il quadro c’è un Neural Engine a 16 core, ottimizzato per accelerare i flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale e il machine learning. Questa configurazione è in grado di gestire con disinvoltura carichi di lavoro pesantissimi, come l’editing video in 8K, la compilazione di codice complesso o il rendering 3D avanzato.

Il supporto a tale potenza è garantito da 36GB di memoria unificata, che assicura una fluidità eccezionale nel multitasking e nella gestione di applicazioni professionali esigenti. L’archiviazione è affidata a un SSD ultraveloce da 1TB, che garantisce tempi di caricamento quasi istantanei per sistema operativo, applicazioni e file di grandi dimensioni.

Il display è un altro punto di forza indiscutibile: un pannello Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con una risoluzione di 3024 x 1964 pixel. La sua capacità di raggiungere una luminosità di picco di 1600 nits e la sua fedeltà cromatica lo rendono lo strumento perfetto per grafici, fotografi e video editor che richiedono la massima precisione visiva. Nonostante la potenza, l’efficienza energetica del chip M4 Max consente un’autonomia straordinaria, con una durata della batteria che può arrivare fino a 24 ore di riproduzione video, permettendo di lavorare un’intera giornata senza bisogno di ricaricare.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Chip : Apple M4 Max (CPU 14 core, GPU 32 core, Neural Engine 16 core)

: Apple M4 Max (CPU 14 core, GPU 32 core, Neural Engine 16 core) Memoria : 36GB di memoria unificata

: 36GB di memoria unificata Archiviazione : 1TB SSD

: 1TB SSD Display : Liquid Retina XDR da 14,2 pollici

: Liquid Retina XDR da 14,2 pollici Autonomia : Fino a 24 ore

: Fino a 24 ore Colore: Argento

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L’offerta su Amazon: un risparmio di 805€

Questa incredibile configurazione dell’Apple 2024 MacBook Pro è ora protagonista di una promozione imperdibile su Amazon.it. Il prezzo di listino ufficiale per questo modello è di 3.699€, una cifra che rispecchia le sue capacità professionali. Grazie all’offerta attuale, è possibile acquistarlo a soli 2.894€, con un risparmio netto di ben 805€.

Lo sconto del 22% rappresenta una delle riduzioni di prezzo più significative mai viste su un modello di punta Apple così recente. L’offerta riguarda la versione nel colore Argento ed è venduta e spedita da Amazon, garantendo così la massima affidabilità per quanto riguarda l’acquisto, la spedizione e l’eventuale assistenza post-vendita. Data l’entità dello sconto e la popolarità del prodotto, è probabile che le scorte siano limitate. Per chiunque stesse valutando l’acquisto di una workstation portatile di altissimo livello, questa è un’occasione da cogliere al volo.

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