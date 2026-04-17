Negli ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione profonda del concetto di computer, ma come spesso accade, è con l’arrivo di nuove categorie di prodotti che si percepisce davvero il cambiamento di paradigma. Proprio questo è l’obbiettivo di Perplexity AI, che ha annunciato il rilascio di Personal Computer, una nuova evoluzione del già noto sistema Perplexity Computer.

È bene chiarire fin da subito che non si tratta di un dispositivo hardware, bensì di una piattaforma software che porta l’intelligenza artificiale direttamente all’interno del computer dell’utente, trasformandolo in un vero e proprio orchestratore di attività tra file locali, applicazioni native, servizi connessi e web.

Perplexity lancia il suo Personal Computer

Per comprendere la portata della novità bisogna partire da un presupposto semplice, fino a oggi il personal computer è sempre stato uno strumento potente, ma fondamentalmente passivo; sta all’utente aprire file, passare tra schede, ricordare cosa fare e in quale ordine.

Con Personal Computer invece, il paradigma cambia in modo piuttosto netto. L’IA è in grado di comprendere un obbiettivo, suddividerlo in passaggi e completarlo operando direttamente negli ambienti in cui quel lavoro esiste già; non si limita quindi a rispondere a una richiesta, ma agisce concretamente tra documenti, email, appunti e contenuti online.

In altre parole, il computer smette di essere un luogo in cui fare cose e diventa un sistema che lo esegue per conto dell’utente, mantenendo comunque quest’ultimo al centro del processo decisionale.

Uno degli aspetti più interessanti, e per certi versi più delicati, riguarda l’approccio ibrido adottato da Perplexity; Personal Computer combina infatti risorse locali e capacità cloud, cercando di bilanciare produttività e sicurezza.

Il sistema può lavorare su file presenti sul dispositivo, integrare con applicazioni native e allo stesso tempo sfruttare il web e i modelli IA per elaborare informazioni e prendere decisioni operative. Il risultato è una sorta di regia intelligente che mette in comunicazione ambienti che, fino a oggi, sono sempre rimasti separati.

Non è un caso che uno degli scenari suggeriti sia l’utilizzo su Mac mini, dove il sistema può rimanere attivo 24 ore su 24 e gestire attività continue o particolarmente complesse, anche quando l’utente non è fisicamente davanti al computer.

Al di là delle dichiarazioni, è interessante osservare come questa visione si traduca nell’uso quotidiano. Personal Computer può, ad esempio, leggere una lista di attività e non solo suggerire cosa fare, ma eseguirlo direttamente: organizzare file, inviare messaggi, cercare informazioni online e integrare tutto in un flusso coerente.

Allo stesso modo, può intervenire su elementi spesso trascurati ma fondamentali per la produttività, come una cartella Download disordinata, trasformandola automaticamente in una struttura ordinata e comprensibile; oppure può confrontare dati locali con informazioni presenti sul web per supportare decisioni più complesse.

Si tratta, come evidente, di operazioni che vanno ben oltre il classico assistente virtuale, avvicinandosi piuttosto a un sistema capace di eseguire workflow completi.

Un tema inevitabile quando si parla di IA che agisce direttamente sui nostri dispositivi è quello della sicurezza: Perplexity sottolinea come Personal Computer sia progettato per mantenere sempre l’utente coinvolto nelle operazioni più sensibili.

Le azioni sono verificabili e reversibili, i file vengono gestiti in ambienti isolati (sandbox) e l’utente può intervenire in qualsiasi momento. L’idea, almeno sulla carta, è quella di offrire un sistema che si comporti come un team sotto il controllo dell’utente, piuttosto che come un agente autonomo difficile da gestire.

Come spesso accade per tecnologie di questo tipo, la disponibilità iniziale è piuttosto limitata, Personal Computer è infatti in fase di rilascio per Mac (scaricabile da qui) ed è accessibile, almeno in questa prima fase, agli abbonati al piano Max di Perplexity, con priorità per chi era già in lista d’attesa.

Se negli anni il computer è passato da macchina condivisa a dispositivo personale, e poi da desktop a ecosistema distribuito tra più dispositivi, oggi stiamo assistendo a un’ulteriore evoluzione, quella verso un sistema capace di lavorare insieme a noi, o per noi.

Personal Computer rappresenta, in questo senso, un primo tentativo concreto di ridefinire il ruolo del PC nell’era dell’intelligenza artificiale; resta da capire quanto questa visione riuscirà a imporsi sul mercato e, soprattutto, quanto gli utenti saranno disposti a delegare davvero alle macchine.