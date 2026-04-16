ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI ha fatto un passo importante verso chi cercava il momento giusto per portarlo a casa: il prezzo è sceso al livello più basso da quando è arrivato sul mercato italiano, con uno sconto del 16% che tradotto in euro significa un risparmio concreto e immediato. Un robot che alla presentazione al CES 2026 aveva già fatto parlare di sé per la combinazione di potenza, automazione e design, ora diventa ancora più difficile da ignorare.

Le peculiarità di ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI

DEEBOT T90 PRO OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia medio-alta che non lascia nulla al caso. La potenza di aspirazione raggiunge i 30.000 Pa grazie alla tecnologia BLAST, abbinata a un flusso d’aria di 16 litri al secondo e a un motore da 65 W: numeri che lo rendono, nella sua fascia di prezzo, tra i più potenti disponibili sul mercato oggi.

Le spazzole ZeroTangle 4.0 risolvono uno dei problemi più comuni nei robot: la spazzola centrale a forma di cono raccoglie peli e capelli senza aggrovigliarsi, mentre la spazzola laterale a doppio pettine veicola lo sporco con precisione verso il centro. Il livello sonoro si attesta intorno ai 60 dBA, con una riduzione fino a 5 dB rispetto alla generazione precedente.

Il sistema di lavaggio OZMO ROLLER 3.0 è forse la caratteristica più interessante dell’intera scheda tecnica: il rullo misura 27 cm e ruota fino a 200 giri al minuto, eliminando aloni e sporco di ritorno. La tecnologia TruEdge 3.0 estende il rullo fino a 1,5 cm verso i bordi, garantendo una pulizia accurata a ridosso di battiscopa e mobili senza graffi grazie a una striscia in feltro protettiva. La funzione di rilavaggio istantaneo 2.0 con AI rileva le macchie e esegue passaggi incrociati per rimuoverle.

L’altezza compatta di soli 95 mm, senza torretta LiDAR sporgente, permette di infilarsi sotto divani e mobili dove molti concorrenti non arrivano.

La stazione OMNI si occupa di quasi tutto il resto:

Svuotamento automatico con autonomia fino a 90 giorni

con autonomia fino a Lavaggio del rullo con acqua calda fino a 75°C tramite 32 ugelli di precisione (sistema Fresh Flow)

tramite 32 ugelli di precisione (sistema Fresh Flow) Erogazione automatica del detergente con doppio vano (uso quotidiano e intensivo)

del detergente con doppio vano (uso quotidiano e intensivo) Vassoio mocio che non richiede manutenzione per 150 giorni

La tecnologia PowerBoost ricarica il 10% della batteria in soli 3 minuti durante le pause di routine, consentendo sessioni di pulizia continue fino a 500 m² anche alle impostazioni massime.

La navigazione è affidata ad AIVI 3D 4.0 Omni-Approach, basata su modelli VLM e reti neurali di deep learning, con riconoscimento preciso degli oggetti e gestione intelligente dei bordi. L’agente AI YIKO gestisce mappatura, piani di pulizia adattivi e persino il riconoscimento degli animali domestici, tutto tramite comandi vocali in linguaggio naturale. La connettività supporta il protocollo Matter, con integrazione nativa in Apple Home senza passare dall’app.

Per ulteriori dettagli: Recensione ECOVACS Deebot T90 Pro Omni

Prezzo al minimo: occasione imperdibile su Amazon

Ecco i numeri che rendono questa promozione davvero interessante:

Prezzo di listino: €799

€799 Prezzo scontato: €674

Risparmio: €125 (sconto del 16% )

€125 (sconto del ) Disponibilità: Amazon

Si tratta del prezzo più basso registrato da quando DEEBOT T90 PRO OMNI è arrivato sugli scaffali italiani a marzo 2026. Per un robot che unisce aspirazione da 30.000 Pa, lavaggio con acqua calda, AI avanzata e manutenzione quasi assente, €674 rappresenta un’occasione eccezionale difficile da trovare in questa categoria.

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