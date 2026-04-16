ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI ha fatto un passo importante verso chi cercava il momento giusto per portarlo a casa: il prezzo è sceso al livello più basso da quando è arrivato sul mercato italiano, con uno sconto del 16% che tradotto in euro significa un risparmio concreto e immediato. Un robot che alla presentazione al CES 2026 aveva già fatto parlare di sé per la combinazione di potenza, automazione e design, ora diventa ancora più difficile da ignorare.
Indice:
Le peculiarità di ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI
DEEBOT T90 PRO OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia medio-alta che non lascia nulla al caso. La potenza di aspirazione raggiunge i 30.000 Pa grazie alla tecnologia BLAST, abbinata a un flusso d’aria di 16 litri al secondo e a un motore da 65 W: numeri che lo rendono, nella sua fascia di prezzo, tra i più potenti disponibili sul mercato oggi.
Le spazzole ZeroTangle 4.0 risolvono uno dei problemi più comuni nei robot: la spazzola centrale a forma di cono raccoglie peli e capelli senza aggrovigliarsi, mentre la spazzola laterale a doppio pettine veicola lo sporco con precisione verso il centro. Il livello sonoro si attesta intorno ai 60 dBA, con una riduzione fino a 5 dB rispetto alla generazione precedente.
Il sistema di lavaggio OZMO ROLLER 3.0 è forse la caratteristica più interessante dell’intera scheda tecnica: il rullo misura 27 cm e ruota fino a 200 giri al minuto, eliminando aloni e sporco di ritorno. La tecnologia TruEdge 3.0 estende il rullo fino a 1,5 cm verso i bordi, garantendo una pulizia accurata a ridosso di battiscopa e mobili senza graffi grazie a una striscia in feltro protettiva. La funzione di rilavaggio istantaneo 2.0 con AI rileva le macchie e esegue passaggi incrociati per rimuoverle.
L’altezza compatta di soli 95 mm, senza torretta LiDAR sporgente, permette di infilarsi sotto divani e mobili dove molti concorrenti non arrivano.
La stazione OMNI si occupa di quasi tutto il resto:
- Svuotamento automatico con autonomia fino a 90 giorni
- Lavaggio del rullo con acqua calda fino a 75°C tramite 32 ugelli di precisione (sistema Fresh Flow)
- Erogazione automatica del detergente con doppio vano (uso quotidiano e intensivo)
- Vassoio mocio che non richiede manutenzione per 150 giorni
La tecnologia PowerBoost ricarica il 10% della batteria in soli 3 minuti durante le pause di routine, consentendo sessioni di pulizia continue fino a 500 m² anche alle impostazioni massime.
La navigazione è affidata ad AIVI 3D 4.0 Omni-Approach, basata su modelli VLM e reti neurali di deep learning, con riconoscimento preciso degli oggetti e gestione intelligente dei bordi. L’agente AI YIKO gestisce mappatura, piani di pulizia adattivi e persino il riconoscimento degli animali domestici, tutto tramite comandi vocali in linguaggio naturale. La connettività supporta il protocollo Matter, con integrazione nativa in Apple Home senza passare dall’app.
4 x Xiaomi Smart Tag
Smart Tracker, compatibile con Apple Find My e Google Android Find Hub
Prezzo al minimo: occasione imperdibile su Amazon
Ecco i numeri che rendono questa promozione davvero interessante:
- Prezzo di listino: €799
- Prezzo scontato: €674
- Risparmio: €125 (sconto del 16%)
- Disponibilità: Amazon
Si tratta del prezzo più basso registrato da quando DEEBOT T90 PRO OMNI è arrivato sugli scaffali italiani a marzo 2026. Per un robot che unisce aspirazione da 30.000 Pa, lavaggio con acqua calda, AI avanzata e manutenzione quasi assente, €674 rappresenta un’occasione eccezionale difficile da trovare in questa categoria.
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