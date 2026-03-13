Dopo averlo presentato in anteprima durante il CES 2026 di Las Vegas, ECOVACS ha ufficializzato sul mercato italiano il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI.

Tanta potenza di aspirazione, ottime doti nel lavaggio e tante soluzioni tecniche interessanti, nonostante un prezzo più contenuto rispetto ai principali competitor, fanno sì che questo robot possa senz’altro dire la sua nel corso dell’anno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI arriva in Italia

ECOVACS, azienda leader nel segmento dei robot aspirapolvere che ha recentemente rinnovato la propria brand identity, ha portato in Italia il nuovissimo ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI.

Il modello di punta della nuova T90 Family non ha un vero predecessore diretto e, rispetto a T80 OMNI, migliora sensibilmente sotto molti aspetti, a partire dalla potenza di aspirazione che raggiunge i 30.000 Pa sfruttando la soluzione BLAST, azionata da un motore a coppia elevata, che garantisce un tasso di raccolta del 100% dei residui di grandi dimensioni (sia sui tappeti che sui pavimenti duri).

Il sistema di lavaggio

La più grande innovazione è però rappresentata dalla tecnologia OZMO ROLLER 3.0, la terza generazione del sistema di lavaggio proprietario dell’azienda che, rispetto al passato, utilizza un rullo più lungo del 50% (27 cm) che garantisce una copertura più ampia ed efficiente.

Il nuovo sistema di lavaggio non è l’unica novità di questo robot che include anche altre funzionalità avanzate. Ecco le principali:

Lavaggio a pressione automatico pressurizzato – tramite un sistema di ugelli a 32 vie che spruzzano acqua sul rullo per rimuovere lo sporco ostinato ed evitare la contaminazione incrociata.

– tramite un sistema di ugelli a 32 vie che spruzzano acqua sul rullo per rimuovere lo sporco ostinato ed evitare la contaminazione incrociata. Tecnologia ZeroTangle 4.0 – anti-aggrovigliamento con sistema ciclonico, garantisce che non si formino grovigli di capelli con setole antistatiche e un flusso d’aria laterale che aspira i capelli.

– anti-aggrovigliamento con sistema ciclonico, garantisce che non si formino grovigli di capelli con setole antistatiche e un flusso d’aria laterale che aspira i capelli. Tecnologia TruEdge 3.0 – permette al rullo (sospeso su cuscinetti d’aria con portata estesa di 1,5 cm) di aderire perfettamente ai bordi e raggiungere anche gli angoli più difficili per la copertura totale della stanza, proteggendo al contempo i mobili dai graffi.

– permette al rullo (sospeso su cuscinetti d’aria con portata estesa di 1,5 cm) di aderire perfettamente ai bordi e raggiungere anche gli angoli più difficili per la copertura totale della stanza, proteggendo al contempo i mobili dai graffi. Tecnologia di ricarica PowerBoost – è la ricarica rapida in salsa ECOVACS; affianca un algoritmo di auto-ottimizzazione che riserva dinamicamente la potenza per dare priorità alla copertura dell’intero spazio, ripristinando il 10% della batteria in soli 3 minuti durante i cicli di lavaggio; il robot garantisce così pulizie senza interruzioni fino a 500 ​500 m² per operazione.

– è la ricarica rapida in salsa ECOVACS; affianca un algoritmo di auto-ottimizzazione che riserva dinamicamente la potenza per dare priorità alla copertura dell’intero spazio, ripristinando il 10% della batteria in soli 3 minuti durante i cicli di lavaggio; il robot garantisce così pulizie senza interruzioni fino a 500 ​500 m² per operazione. Sistema di riduzione del rumore a 360° – il completo rinnovamento del design e l’ottimizzazione di spazzola principale, ventola e struttura dei condotti d’aria, hanno permesso a ECOVACS di ridurre sensibilmente il rumore di questo robot rispetto al passato; si parla di una riduzione nell’ordine del 50% durante raccolta della polvere e di una riduzione nell’ordine del 68% durante l’aspirazione.

Previous Next Fullscreen

Altre funzionalità durante la pulizia

ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI è molto altro. Ad esempio, include il sistema di arrampicata adattivo a quattro ruote motrici TruePass che gli consente di superare con facilità la maggior parte delle soglie domestiche (supera i gradini continui fino a 4 cm di altezza). Il sistema è completamente meccanico e basato sul contatto.

Per la navigazione, invece, abbiamo un approccio basato su VLM e reti neurali di deep learning chiamato AIVI 3D 4.0 Omni-Approach che garantisce il riconoscimento preciso degli oggetti e il rilevamento istantaneo dei contorni. Luce strutturata anteriore e sensore perimetrale TruEdge 3D funzionano all’unisono per far sì che il robot pulisca in maniera accurata anche i bordi ma, al contempo, rispetti le basi dei mobili. A tal proposito, il robot è alto 95 mm e, di conseguenza, potrà infilarsi sotto la maggior parte dei mobili bassi.

Un’altra tecnologia interessante è la funzione di rilavaggio istantaneo 2.0 potenziata dall’IA che consente al robot di rilevare i vari tipi di macchie ed eseguire il processo di polizia profonda più adeguato, con due passaggi a trama incrociata per rimuovere le macchie più ostinate.

Il sistema Triple Lift si preoccupa di proteggere ogni tipo di superficie: quando il robot passa sui tappeti, il sistema fa sì che il mocio si sollevi automaticamente per evitare di bagnarli e che la potenza di aspirazione diventi più intensa; in caso di versamenti di liquidi, le spazzole si sollevano per evitare contaminazioni incrociate. L’obiettivo di ECOVACS era quello di creare un sistema che separasse in maniera ottimale secco e umido per permettere al robot di essere preciso, potente ed efficiente in ogni contesto.

L’ultima peculiarità di ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI è il suo “cervello”, ovvero l’agente potenziato dall’IA (con ragionamento logico di nuova generazione) YIKO: questo agente esegue la mappatura della casa in autonomia, potenzia l’identificazione di tutto, predispone piani di pulizia adattivi e permette al robot di agire in sintonia con gli animali domestici.

Stazione base minimal ma super completa

La stazione base di ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI è realizzata con un design minimal che coniuga praticità e sobrietà, capace di adattarsi in maniera elegante in qualsiasi ambiente domestico.

Una volta rientrato alla base, il robot può contare sul sistema di lavaggio Fresh Flow a temperatura controllata che, a differenza dei sistemi convenzionali che riciclano l’acqua sporca, utilizza una nuova pompa diretta ad alta pressione che eroga acqua pulita riscaldata (fino a 75°C) tramite 32 ugelli di precisione.

La base integra poi un sistema intelligente di erogazione del detergente: a ogni lavaggio, il robot potrà contare sulla quantità corretta di soluzione detergente, eliminando la necessità di interventi manuali.

La tecnologia Auto Empty fa sì che gli utenti possano “dimenticarsi” di fare manutenzione per 90 giorni, dato che il contenitore della polvere si svuota da solo; per quanto concerne il vassoio del mocio, addirittura saliamo a 150 giorni e, di conseguenza, dovrà essere smontato solo una o due volte all’anno per la pulizia.

Anche il contenitore dell’acqua sporca può godere di un sistema di pulizia automatica. Un’elica integrata ad alta velocità frantuma attivamente i residui, mentre il design con scarico verticale e il recipiente separata per l’acqua sporca consentono una rapida rimozione dei sedimenti.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI.

Dimensioni (robot): 353 x 351 x 95 mm

x x Dimensioni (stazione base): 338 x 460 x 500 mm

x x Potenza di aspirazione: 30.000 Pa Spazzola anti-grovigli ZeroTangle 4.0 Tecnologia per canalizzare i flussi d’aria

Tipologia mocio: OZMO Roller 3.0

Capacità contenitore della polvere: 2,5 litri

Capacità serbatoio dell’acqua pulita: 4 litri

Capacità serbatoio dell’acqua sporca: 2,2 litri

Sollevamento automatico del mocio: 15 mm

Superamento dislivelli: 2,4 mm (soglie), 4 mm (scalini continui)

(soglie), (scalini continui) Tipo di navigazione: Mini-ToF Evita ostacoli con tecnologia AIVI 3D 4.0

Potenza nominale: 65 W

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Autonomia: 350 minuti con tecnologia PowerBoost

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi di ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI

Il nuovo ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI è già disponibile all’acquisto in Italia dove viene proposto al prezzo consigliato di 799 euro (anche su Amazon).