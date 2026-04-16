Dato che l’intelligenza artificiale ha letteralmente conquistato il settore dell’eletronica di consumo, non c’è da stupirsi se i colossi del settore siano al lavoro su sempre nuove soluzioni che possano garantire maggiore visibilità ai propri prodotti IA e ciò, ovviamente, riguarda anche Google.

Il colosso di Mountain View, infatti, ha lanciato una nuova app per computer Windows che ha al proprio centro l’intelligenza artificiale e, più in particolare, l’assistente Gemini.

Stando a quanto è stato spiegato da Google, la nuova applicazione è pensata per chi utilizza Gemini assiduamente, in quanto dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza più semplice e integrata sui computer Windows.

Cosa offre la nuova app di Google per Windows

Una volta scaricata e installata la nuova applicazione, attraverso una semplice scorciatoia da tastiera (Alt + Spazio) sarà possibile accedere più rapidamente alle risposte basate sull’IA e continuare a esplorare con domande di approfondimento e link utili (ciò grazie all’integrazione con AI Mode).

L’app di Google integra anche Lens e la condivisione dello schermo e ciò significa che gli utenti potranno chiedere informazioni su qualsiasi parte dello schermo (sia una finestra specifica che l’intero schermo).

Ed ancora, sarà possibile porre qualsiasi domanda e ricevere una risposta basata sull’intelligenza artificiale e si potranno trovare facilmente app e file sul proprio computer e su Google Drive, il tutto direttamente dalla barra di ricerca.

La nuova applicazione è disponibile per tutti gli utenti con Windows 10 o Windows 11 ma è al momento scaricabile soltanto in versione con lingua inglese.

Se desiderate saperne di più o volete scaricare il file di installazione, non dovete fare altro che visitare il sito dedicato.