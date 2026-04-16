Nonostante manchi ancora molto alla loro uscita, già cominciano a susseguirsi a spron battuto le indiscrezioni e i rumor sulla futura PlayStation 6 portatile, che dovrebbe affiancarsi alla principale console ammiraglia, PlayStation 6, la cui uscita è prevista pressochè in contemporanea sui mercati di tutto il mondo. In particolare, un leak trapelato in Rete nelle ultime ore svelerebbe una particolare funzionalità della console portatile: scopriamone insieme tutti i dettagli.

PlayStation 6: in arrivo la retrocompatibilità nativa per PS4?

La prossima PlayStation portatile potrebbe, senza tanti giri di parole, avere la retrocompatibilità nativa, almeno stando agli ultimi leak emersi. Se la recompatibilità (nativa) con i titoli PlayStation 5 è cosa ormai certa e assodata, lo stesso non si può dire per i titoli delle generazioni precedenti. A tal proposito, stando a quanto riportato dall’informatore Law is Dead, la futura PlayStation 6 portatile potrebbe essere compatibile in maniera nativa anche con i videogiochi per PlayStation 4.

Più nello specifico, l’indiscrezione avrebbe direttamente da un documento interno di Sony, che farebbe menzione (in maniera esplicita) del fatto che la APU Canis di PlayStation 6 portatile sarà perfettamente in grado di eseguire i titoli PlayStation 6, PlayStation 5 e PlayStation 4. A patto di possederli in formato digital delivery, chiaramente: la nuova console portatile di casa Sony, similmente a quanto visto una decina d’anni fa su PlayStation Go, la versione della prima portatile di Sony sprovvista di supporto UMD. Resta da vedere, a questo punto, se Sony offrirà una funzionalità che permetterà di convertire i titoli fisici precedentemente posseduti (per PlayStation 5 e PlayStation 4) in formato digitale, e goderne così sulla versione portatile di PlayStation 6, o meno.

Chiaramente si tratta come sempre di indiscrezioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita che dir si voglia) direttamente da parte della compagnia produttrice giapponese. L’uscita, ad oggi, è prevista verosimilmente tra la fine del 2027 e i primi mesi del 2028: attendiamo dunque ulteriori chiarimenti ufficiali da parte di Sony, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi anni.