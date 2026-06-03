Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo top di gamma Apple è finalmente arrivato. Grazie a un coupon esclusivo su eBay, Apple iPhone 17 nella sua splendida versione da 256GB crolla a un prezzo mai visto prima, raggiungendo di fatto il suo minimo storico. Si tratta di un’opportunità quasi irripetibile, con uno sconto di oltre 240€ sul prezzo di listino, che lo porta a un livello di convenienza eccezionale per chi desidera il massimo della tecnologia mobile. L’offerta è però estremamente limitata, con un solo pezzo disponibile, rendendola un vero e proprio affare per il più veloce. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un vero gioiello tecnologico e tutti i dettagli per non lasciarsi sfuggire questa promozione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple iPhone 17: potenza A19 e Display ProMotion a 120Hz

Il cuore pulsante di Apple iPhone 17 è il potentissimo chip A19, un processore che garantisce prestazioni fulminee in ogni ambito, dal gaming più spinto al multitasking intensivo, passando per l’editing video in 4K. Supportato da 8GB di RAM, questo smartphone gestisce qualsiasi operazione con una fluidità e una reattività impressionanti, definendo un nuovo standard nel settore. Il pannello è un superbo Super Retina XDR da 6.3 pollici con tecnologia ProMotion, capace di raggiungere un refresh rate adattivo fino a 120Hz. Questo si traduce in animazioni incredibilmente fluide, una maggiore reattività al tocco e un’esperienza visiva immersiva, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali e per il gaming.

Il comparto fotografico rappresenta un altro fiore all’occhiello, con un sistema a doppia fotocamera posteriore da 48MP che cattura immagini ricche di dettagli e con una gamma cromatica eccezionale, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le capacità video non sono da meno, con il supporto alla registrazione in 4K Dolby Vision a 60fps, per filmati di qualità cinematografica. Il design iconico di Apple si evolve con un robusto telaio in alluminio e un frontale protetto dal Ceramic Shield di ultima generazione, che ne aumenta la resistenza a urti e graffi.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Processore: Apple A19

Apple A19 Memoria: 8GB di RAM e 256GB di archiviazione interna non espandibile

8GB di RAM e di archiviazione interna non espandibile Display: 6.3″ Super Retina XDR con ProMotion (120Hz)

6.3″ Super Retina XDR con ProMotion (120Hz) Fotocamera: Doppio sensore posteriore da 48MP

Doppio sensore posteriore da 48MP Batteria: Autonomia per tutta la giornata, con supporto alla ricarica rapida via USB-C , MagSafe e wireless Qi2

Autonomia per tutta la giornata, con supporto alla ricarica rapida via , e wireless Resistenza: Certificazione IP68 contro acqua e polvere

Certificazione contro acqua e polvere Sistema Operativo: iOS 26

Queste caratteristiche, solitamente associate a un prezzo ben più elevato, rendono l’offerta attuale un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un dispositivo senza compromessi.

Un’offerta lampo da non perdere su ebay

Questa incredibile promozione su Apple iPhone 17 è disponibile esclusivamente su eBay. Il prezzo di listino del dispositivo nella configurazione da 256GB è di 979€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato è possibile acquistarlo a un prezzo nettamente inferiore. Per ottenere lo sconto, sarà sufficiente applicare il codice coupon PSPRGIU26 direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento.

Il prezzo finale scenderà così a soli 738€. Si tratta di un risparmio netto di 241€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 25% sul prezzo originale, una percentuale rarissima per un prodotto Apple di ultima generazione. L’offerta riguarda la colorazione Blu Blue e, come anticipato, è fondamentale agire in fretta: è disponibile un solo pezzo a questo prezzo. Il prodotto è venduto come nuovo e sigillato, con garanzia di 24 mesi a tutela dell’acquirente.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.