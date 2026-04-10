Tra gli smartwatch che Zepp Health ha in programma di lanciare nel corso delle prossime settimane troviamo anche Amazfit Cheetah 2 Pro, protagonista nelle scorse ore di una nuova apparizione.

È stato pubblicato, infatti, un video nel quale l’atleta Amazfit Amanal Petros indossa uno smartwatch non ancora lanciato dal popolare produttore e potrebbe trattarsi proprio di tale orologio.

Cosa possiamo aspettarci da Amazfit Cheetah 2 Pro

Nel video in questione il maratoneta, che alla fine dello scorso mese ha battuto il record tedesco durante la mezza maratona di Berlino, indossa al polso uno smartwatch rotondo con un display relativamente grande e un design che ricorda quello di Amazfit Active 3 Premium ma con delle differenze.

Nel video, inoltre, è possibile notare anche un cinturino sportivo in silicone nero. Ecco il presunto Amazfit Cheetah 2 Pro:

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Allo stato attuale non si conoscono quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del nuovo smartwach di Amazfit, che dovrebbe riproporre i punti di forza della precedente generazione (lanciata nel 2023), tra i quali spiccano il display AMOLED da 1,45 pollici, il sistema di navigazione GPS dual-band, il supporto alla visualizzazione delle mappe in modalità offline, le classiche funzioni di monitoraggio della salute (come la frequenza cardiaca e la qualità del sonno) e una grande autonomia.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Zepp Health per scoprire quando sarà lanciato Amazfit Cheetah 2 Pro, se la sua commercializzazione sarà a livello globale (o limitata ad alcuni mercati) e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, aspetto quest’ultimo fondamentale per valutare un suo eventuale successo, soprattutto alla luce della crescente competitività del settore degli smartwatch.