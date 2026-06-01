Il lancio di Apple MacBook Neo ha dato un vero e proprio scossone al settore del notebook di fascia media e Dell è pronta a rispondere al colosso di Cupertino con un nuovo modello che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare tanti utenti: stiamo parlando di Dell XPS 13.

Si tratta della nuova generazione di una popolare serie di notebook di Dell, caratterizzata da un design accattivante, dimensioni contenute (con un peso di 1 Kg e uno spessore di appena 12,7 mm), una scocca in alluminio e, ovviamente, Windows 11.

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Le principali caratteristiche di Dell XPS 13

Il modello base del nuovo notebook di Dell può contare su un processore Intel Core Series 3, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione ma il produttore ha pensato anche agli utenti più esigenti, che potranno fare affidamento su un processore Intel Core Ultra Series 3, fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione.

Ed ancora, tra le principali caratteristiche di Dell XPS 13 troviamo uno schermo touch IPS con risoluzione 2,5K e refresh rate a 120 Hz, il supporto alla connettività WiFi 7, quattro altoparlanti, due porte USB Type-C (3.2 Gen 2), una webcam integrata che supporta Windows Hello e una configurazione a doppia ventola mentre non è previsto un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Il nuovo notebook di Dell sarà disponibile in due colorazioni (Storm e Sky) ad un prezzo a dir poco competitivo: 699 dollari o, nel caso di studenti, addirittura 599 dollari. In sostanza, la sfida a MacBook Neo è stata lanciata.

Dell XPS 13 dovrebbe esordire negli stati Uniti nel corso di questo mese e sarà interessante scoprire se e quando arriverà anche in Europa, ove potrebbe essere venduto a 699 euro.