Per Roborock le pulizie di primavera diventano un atto d’amore nei confronti non solo della casa, ma anche della famiglia. Per l’occasione, il produttore ha stilato con l’Accademia della Felicità le 5 regole d’oro per trasformare le faccende domestiche da fardello a occasione positiva di scambio con i propri cari, accompagnate da promozioni dedicate: andiamo a scoprire tutto.

Le regole per il benessere in famiglia: le pulizie di primavera Roborock fatte con amore

Per Roborock le pulizie di primavera possono diventare un vero e proprio atto d’amore nei confronti della casa e della famiglia. “Come coach, ho osservato, in molti anni di lavoro, quanto questo appuntamento stagionale riveli qualcosa di molto più profondo della semplice necessità di pulire i vetri o riordinare gli armadi” ha spiegato Francesca Zampone, Executive Coach, formatrice e fondatrice di Accademia della Felicità. “Le pulizie di primavera portano a galla il cosiddetto carico mentale domestico che non si limita al dovere di “fare le cose”. È sapere quali cose vanno fatte, quando, come, e da chi. È un lavoro cognitivo e organizzativo continuo, che raramente compare nei discorsi familiari, ma che, quando è distribuito in modo squilibrato, diventa una fonte silenziosa di esaurimento, risentimento e distanza emotiva“.

L’esperta sostiene che prendersi cura della casa deve essere interpretato come un linguaggio d’amore. “Preparare un pasto, sistemare uno spazio, alleggerire il peso dell’altro: questi sono gesti concreti di cura che, quando vengono riconosciuti e condivisi, creano intimità e senso di appartenenza“, ha proseguito. Pulizia e riordino possono diventare un’azione intenzionale verso il benessere familiare: l’ordine non è solo estetico, ma può creare “spazio” per le relazioni, la tranquillità e la crescita emotiva.

In tal senso, la pulizia automatizzata proposta da Roborock può aiutare quelli che sentono il peso della cura della casa, permettendogli di programmare il riordino e coinvolgere in modo positivo gli altri componenti della famiglia. “Riorganizzare la casa insieme, decidendo cosa tenere e cosa lasciar andare, è anche un atto simbolico potente“, ha proseguito la dottoressa Zampone. “Stiamo scegliendo insieme come vogliamo vivere, cosa vogliamo portare con noi, che tipo di spazio vogliamo abitare come famiglia“.

Le 5 regole d’oro dell’Accademia della Felicità e Roborock

Iniziare da una conversazione, non da una lista: prima di dividere i compiti, dedicare qualche minuto a condividere come ognuno vive la casa in questo momento: cosa lo stanca, cosa lo appesantisce, cosa vorrebbe diverso. Questa conversazione trasforma la gestione domestica da problema individuale a tema collettivo. Rendere visibile l’invisibile: scrivere insieme tutto ciò che serve per mandare avanti la casa. Non per accusare, ma per rendere consapevole ciò che spesso rimane sommerso. La visibilità è il primo passo verso l’equità. Assegnare i compiti per attitudine e disponibilità, non per ruolo: uscire dagli schemi “questo spetta a te perché sei donna/uomo/il più grande” e ragionare insieme su chi fa cosa in modo che abbia senso per tutti, riduce il risentimento e aumenta la collaborazione. Celebrare il risultato: quando finito, fermarsi a godere dello spazio creato insieme. Una cena nel salotto riordinato, un brindisi, un momento di silenzio condiviso. Il rituale di chiusura trasforma un’attività pratica in un ricordo positivo e i ricordi positivi costruiscono cultura familiare. Fare della cura degli spazi un’abitudine consapevole, non un’emergenza: le pulizie di primavera sono un’occasione, ma la serenità domestica si costruisce nei piccoli gesti quotidiani. Bisogna chiedersi spesso: questo spazio ci nutre? Ci fa sentire bene? Riflette chi vogliamo essere come famiglia?

“La casa non è solo un contenitore, ma è uno specchio e quando la curiamo con intenzione stiamo dicendo a chi amiamo: ‘tu conti, noi contiamo, questo luogo conta” ha concluso Francesca Zampone. “Le pulizie di primavera, vissute così, diventano qualcosa di raro e prezioso: un atto d’amore travestito da detergente“.

Gli alleati per le pulizie: ecco le offerte Roborock

Proprio per le pulizie di primavera, proseguono le promozioni Roborock sui robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione, disponibili presso alcuni dei principali rivenditori.

La prima proposta riguarda Roborock QR598, robot che unisce prezzo “essenziale” a efficacia nelle pulizie. Combina una pulizia robusta con una manutenzione automatizzata, e può risultare il prodotto giusto per chi sta cercando un robot all-in-one con un budget accessibile.

Mette a disposizione una potenza di aspirazione di 8000 Pa (con tecnologia HyperForce), supportata da una spazzola principale interamente in gomma e anti-groviglio (che minimizza l’accumulo di capelli e peli di animali), pensata per diverse superfici. Propone una spazzola laterale FlexiArm che si estende dinamicamente per raccogliere lo sporco anche negli angoli e lungo i bordi. Il sistema di lavaggio offre 30 livelli di flusso d’acqua per una pulizia personalizzata, e propone doppie spazzole rotanti sollevabili che girano a 200 RPM, capaci di sollevarsi di 10 mm per evitare di bagnare i tappeti.

Alla navigazione ci pensano PreciSense LiDAR e la tecnologia Reactive Tech per l’evitamento degli ostacoli: garantiscono una mappatura precisa per una pulizia senza intoppi. Tutto questo si unisce alla bassa necessità di intervento manuale, grazie alla stazione di ricarica multifunzionale: offre autolavaggio dei mop, asciugatura ad aria, svuotamento automatico della polvere (fino a 7 settimane senza interventi) e riempimento automatico del serbatoio dell’acqua.

Roborock QR598 è disponibile in offerta a 349,99 euro invece di 589,99 insieme alla sua “variante” QV 35A. Da MediaWorld potete ottenere uno sconto ancora maggiore sfruttando il NO IVA con MW Club, scendendo a 327,02 euro.

Sconto anche per Roborock Qrevo Curv 2 FlowX, primo robot aspirapolvere del brand dotato di rullo motorizzato extra-large. Offre la tecnologia di autopulizia in tempo reale SpiraFlow ed è progettato in particolare per case con pavimenti duri e superfici miste: dispone di un rullo motorizzato extra-large da 270 mm che vanta fino a 220 giri al minuto per una rimozione efficiente delle macchie in un unico passaggio.

Il rullo si lava continuamente mentre pulisce, sfruttando otto punti di idratazione che forniscono un flusso costante di acqua pulita, mentre un raschietto integrato gestisce l’umidità e convoglia l’acqua sporca in un serbatoio separato. Inoltre, con la tecnologia Edge-Adaptive è capace di estendersi per pulire lungo i bordi, senza timori per i tappeti grazie allo “scudo” che copre il rullo quando si avvicina ad essi. L’aspirazione HyperForce fino a 20.000 Pa in modalità Max+ è pensata per rimuovere la polvere incrostata anche dai tappeti e i detriti più ostinati.

Roborock Qrevo Curv 2 FlowX è disponibile in offerta da MediaWorld a 699 euro invece di 899.

Protagonista delle promozioni primaverili è poi Roborock Qrevo Curv, modello che vanta una potenza di aspirazione HyperForce di 18.500Pa e un duplice sistema anti-groviglio, che combina le innovative spazzole DuoDivide e FlexiArm. Assicura adattabilità grazie al telaio sollevabile AdaptiLift, che affronta intelligentemente diversi tipi di pavimento, mentre il braccio robotico FlexiArm Design Side Brush estensibile permette di raggiungere e pulire a fondo anche i bordi più difficili.

Roborock Qrevo Curv viene proposto in offerta a 699 euro (il listino iniziale è di 1499 euro) sul sito ufficiale e presso altri rivenditori.

Chi approccia lo smart cleaning per la prima volta può dare un’occhiata a Roborock Qrevo Edge 5V1: questo robot è dotato di tecnologia Reactive Tech, grazie alla quale rileva e aggira agilmente ostacoli come mobili, cavi e altri oggetti, mentre la sua potenza di aspirazione raggiunge i 18500 Pa. Unisce aspirazione HyperForce, tecnologia anti-groviglio, stazione multifunzionale avanzata e navigazione intelligente per risultati di livello su qualsiasi superficie a un prezzo concorrenziale.

Roborock Qrevo Edge 5V1 è in offerta da Unieuro a 549 euro (invece di 999,99), da Euronics a 572 euro e da MediaWorld a 599 euro.