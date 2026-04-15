Se siete alla ricerca di un nuovo alleato per i vostri allenamenti o volete semplicemente monitorare il vostro benessere quotidiano con la precisione tecnologica di Garmin, questo è il momento perfetto. Grazie alla nuova iniziativa riservata ai membri del MediaWorld CLUB, potrete ottenere un extra sconto del 10% direttamente a carrello su una vasta selezione di prodotti del brand leader nel settore wearable.

Come funziona la promozione

La promozione è riservata ai possessori della carta MediaWorld Club, requisito essenziale per poter accedere allo sconto aggiuntivo. Si tratta della carta fedeltà che può essere richiesta gratuitamente, sia in negozio che sul sito, visitando questa pagina. Una volta effettuata l’iscrizione sarà necessario effettuare il login, visto che la carta fedeltà sarà associata al vostro account utente.

A questo punto è sufficiente inserire il prodotto scelto nel carrello, sarà il sistema ad applicare automaticamente lo sconto del 10% prima che procediate al pagamento. Non è quindi necessario inserire alcun codice particolare, ne spuntare caselle nella pagina di acquisto. Vi ricordiamo che l’offerta è valida esclusivamente sui prodotti venduti e spediti da MediaWorld (sono esclusi i prodotti del Marketplace), acquistati ovviamente online (niente extra sconto in negozio quindi).

Lo sconto si somma a eventuali promozioni già in corso, rendendo il prezzo finale estremamente competitivo rispetto al listino ufficiale.Oltre al risparmio immediato, i vostri acquisti tramite MW CLUB vi permetteranno di accumulare punti preziosi per le “Missioni Mensili” del programma, che potrete poi convertire in ulteriori buoni sconto o premi esclusivi.

I prodotti in offerta