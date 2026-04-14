Oggi Amazon presenta un’offerta imperdibile sul Samsung OLED 4K Vision AI Smart TV 55” QE55S85FAUXZT. Questo televisore, equipaggiato con il potente processore NQ4 AI Gen2, non è solo un pannello di altissima qualità, ma un vero e proprio centro di intrattenimento intelligente. Grazie a uno sconto del 30%, il suo prezzo crolla a un livello che lo rende un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi il meglio della tecnologia video senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero affare e i particolari dell’offerta.

Samsung TV OLED da 55″: intelligenza artificiale e neri assoluti

Il cuore pulsante del televisore Samsung QE55S85FAUXZT è il suo magnifico pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K UHD. Questa tecnologia garantisce neri assoluti e un contrasto virtualmente infinito, poiché ogni singolo pixel si illumina in modo autonomo. Il risultato è un’immagine incredibilmente realistica, con colori vibranti e una profondità che i tradizionali pannelli LED non possono eguagliare. A gestire questa meraviglia visiva c’è il processore NQ4 AI Gen2, un chip di ultima generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni scena in tempo reale. Grazie al 4K AI Upscaling, anche i contenuti a risoluzione inferiore vengono migliorati per apparire nitidi e dettagliati sul pannello 4K.

L’esperienza non è solo visiva. Il comparto audio è altrettanto curato, con il supporto a Dolby Atmos e alla tecnologia Object Tracking Sound (OTS) Lite, che crea un suono tridimensionale che segue l’azione sullo schermo, rendendo l’immersione totale. Anche i videogiocatori troveranno pane per i loro denti: la frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz e le quattro porte HDMI 2.1 con supporto a Variable Refresh Rate (VRR) assicurano un gameplay fluido e privo di tearing con le console di nuova generazione. Il sistema operativo Tizen OS offre un’interfaccia rapida e un accesso immediato a tutte le principali app di streaming, mentre il design Contour Design con cornici ridotte al minimo lo rende un elegante complemento d’arredo.

Display : Pannello OLED da 55 pollici, Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160)

: Pannello OLED da 55 pollici, Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) Processore : NQ4 AI Gen2 con 4K AI Upscaling

: NQ4 AI Gen2 con 4K AI Upscaling Frequenza di aggiornamento : 120 Hz

: 120 Hz Audio : Dolby Atmos, Object Tracking Sound (OTS) Lite

: Dolby Atmos, Object Tracking Sound (OTS) Lite Connettività : 4x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 5, Ethernet

: 4x HDMI 2.1, 2x USB, Wi-Fi 5, Ethernet Smart TV : Tizen OS con Bixby, Alexa e Google Assistant integrati

: Tizen OS con Bixby, Alexa e Google Assistant integrati Design: Contour Design ultra-sottile

L’offerta da non perdere su Amazon

Questa eccezionale Smart TV è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo che non si era mai visto prima. Il prezzo di listino di 1.049€ viene infatti tagliato drasticamente, portando il costo finale a soli 739€. Questo si traduce in uno sconto netto del 30%, per un risparmio di ben 310€ su un modello appena uscito sul mercato. Si tratta di un’opportunità più unica che rara, specialmente considerando che stiamo parlando di un televisore della gamma 2025.

L’offerta è valida per il modello venduto e spedito da Amazon, il che garantisce una consegna rapida e un’assistenza clienti affidabile. Non è richiesto l’uso di alcun coupon, lo sconto è applicato direttamente sulla pagina del prodotto. È importante sottolineare che promozioni di questa portata su modelli di punta appena lanciati tendono a durare poco, sia per esaurimento scorte che per la natura temporanea dello sconto. Se stavate aspettando il momento giusto per passare a un TV OLED di fascia alta, questa è l’occasione che fa per voi.

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