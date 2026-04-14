Da quando Casio ha lanciato con successo il suo Ring Watch, il mercato degli orologi a forma di anello ha iniziato a popolarsi di alternative sempre più interessanti.

Si tratta di una nicchia che fino a poco tempo fa sembrava destinata a rimanere tale, ma che sta attirando l’attenzione di brand importanti pronti a proporre la propria interpretazione del concetto. Dopo il modello firmato Timex, arriva ora una proposta nata dalla collaborazione tra Adidas e la stessa Timex: si chiama Adidas Originals Digital Two Ring Watch e punta su un design minimalista abbinato a un prezzo più accessibile rispetto al concorrente giapponese.

L’anello-orologio Adidas che vuole fare rumore nel settore

Dal punto di vista estetico, il nuovo anello-orologio di Adidas presenta una cassa in metallo disponibile in due finiture, argento e oro, mentre il corpo dell’anello riprende l’estetica di un classico bracciale a maglie.

Il quadrante presenta il logo Adidas e un semplice display a segmenti che mostra esclusivamente ore e minuti. Rinunciando alla visualizzazione dei secondi o della data, le cifre possono essere visualizzate in dimensioni maggiori, migliorando sensibilmente la leggibilità su una superficie così ridotta.

Il display è protetto da vetro al quarzo, una scelta che offre una discreta resistenza ai graffi ma non raggiunge i livelli di robustezza dei display in vetro zaffiro, tipici dei segmenti più alti del mercato orologiero.

La cassa in acciaio inossidabile è resistente all’acqua fino a 3 ATM, il che significa che l’anello dovrebbe sopravvivere senza problemi a una doccia o al lavaggio delle mani, ma non è pensato per immersioni prolungate o attività subacquee. Per l’uso quotidiano, insomma, non dovrebbero esserci problemi.

Il “bracciale” dell’anello, se così si può chiamare, è flessibile e allungabile per garantire una vestibilità confortevole su dita di diverse dimensioni.

Due pulsanti, uno su ciascun lato della cassa larga 20 millimetri, permettono di impostare l’ora, ma le funzionalità, come avrete intuito si fermano qui: l’orologio non offre altre caratteristiche smart o complicazioni di alcun tipo. Niente contapassi, niente notifiche, niente monitoraggio della salute.

Adidas, badate bene, non ha ancora confermato se la batteria potrà essere sostituita dall’utente o se sarà necessario rivolgersi a un tecnico, un dettaglio che potrebbe fare la differenza per chi valuta l’acquisto anche in ottica di longevità del prodotto.

Un accessorio dal sapore retrò

L’Adidas Originals Digital Two Ring Watch si inserisce in un trend più ampio che vede il ritorno di accessori dal sapore vintage, strizzando l’occhio all’estetica degli anni ’80 e ’90 quando i display a segmenti erano onnipresenti.

Come fa notare anche la fonte, la collaborazione con Timex non è casuale in quanto il brand americano ha una lunga esperienza nel segmento degli orologi accessibili e ha già dimostrato di saper interpretare questo nuovo formato con il proprio Ring Watch.

L’unione con Adidas porta in dote il design sportivo e riconoscibile del marchio tedesco, creando un prodotto che potrebbe attirare tanto gli appassionati di orologi quanto chi cerca semplicemente un accessorio di moda distintivo.

Prezzo e disponibilità

L’Adidas Originals Digital Two Ring Watch sarà disponibile a partire dal 17 aprile al prezzo di 125 dollari negli Stati Uniti e 120 euro in Europa. Un posizionamento che lo rende più accessibile rispetto al Casio Ring Watch, pur mantenendo un’estetica curata e una costruzione di buon livello.

Per chi cerca un accessorio che unisca funzionalità minimale e design curato senza le pretese e la complessità di uno smartwatch, potrebbe essere un’opzione interessante da tenere d’occhio. Nelle prossime settimane, con l’arrivo sul mercato, ne sapremo di più sulla vestibilità e sull’esperienza d’uso quotidiana.