Tokyo, 13 aprile 2026 – In un mercato della domotica sempre più affollato di lampadine connesse, termostati intelligenti e assistenti vocali che promettono di orchestrare ogni aspetto della casa, SwitchBot continua a puntare su un’idea tanto semplice quanto elegante: invece di sostituire gli elettrodomestici esistenti, perché non aggiungere un piccolo robot che preme fisicamente i pulsanti al posto nostro?

L’azienda cinese, specializzata in sistemi robotici domestici basati su intelligenza artificiale, ha appena lanciato la versione aggiornata del suo prodotto di punta: SwitchBot Bot Rechargeable, un’evoluzione del “cult classic” originale che mantiene la semplicità d’uso ma introduce finalmente una batteria ricaricabile, eliminando uno dei pochi punti deboli del design precedente.

L’automazione che non richiede sostituzione

Il concetto alla base di SwitchBot Bot è disarmante nella sua semplicità. Si tratta di un piccolo dispositivo motorizzato, poco più grande di una moneta da due euro, che si attacca con un adesivo accanto a un interruttore o un pulsante. Quando riceve il comando, tramite app o assistente vocale, un braccio meccanico si estende e preme fisicamente il tasto, proprio come farebbe un dito umano.

Può sembrare una soluzione rudimentale in confronto ai sistemi domotici integrati, eppure è proprio questa “fisicità” a renderla universale. Funziona con interruttori a bilico, pulsanti monostabili, tasti di avvio su macchine del caffè, campanelli, pulsanti di ascensori. Qualsiasi cosa si possa premere manualmente può essere automatizzata con SwitchBot Bot, senza bisogno di cablaggio, senza sostituire dispositivi, senza chiamare un elettricista.

Il prodotto originale aveva conquistato una base di utenti fedeli proprio per questa versatilità. Chi possiede appartamenti in affitto, dove non è possibile intervenire sugli impianti elettrici. Chi ha elettrodomestici costosi o di design che non vuole sostituire solo per aggiungere connettività. Chi semplicemente cerca la soluzione più rapida e meno invasiva per automatizzare pochi gesti quotidiani.

La nuova versione mantiene intatto il form factor compatto e il sistema di installazione senza attrezzi, ma introduce un aggiornamento atteso da tempo: una batteria ricaricabile al litio da 370mAh con porta USB-C. Secondo SwitchBot, con un utilizzo medio di una pressione al giorno, il dispositivo può funzionare fino a sei mesi con una singola ricarica.

È un cambiamento apparentemente minore, ma significativo per chi utilizza più Bot distribuiti in casa. La versione originale richiedeva la sostituzione periodica delle batterie a bottone, un’operazione semplice ma che diventava fastidiosa quando i dispositivi erano montati in posizioni scomode o poco accessibili. La ricarica USB-C elimina questo problema e riduce l’impatto ambientale legato allo smaltimento di batterie monouso.

Per il resto, SwitchBot Bot Rechargeable preserva tutto ciò che gli utenti apprezzavano nell’originale. L’installazione rimane immediata: si stacca la pellicola adesiva, si posiziona il dispositivo accanto all’interruttore, si calibra tramite app la posizione del braccio meccanico. In pochi minuti, qualsiasi pulsante diventa controllabile da remoto.

Integrazione con gli ecosistemi smart

Il vero potenziale di SwitchBot Bot emerge quando viene abbinato a un hub della stessa azienda, in particolare i modelli compatibili con lo standard Matter. A quel punto si apre l’integrazione con i principali ecosistemi domotici: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home.

Gli scenari d’uso diventano più sofisticati. Si possono creare routine che accendono la macchina del caffè a orari prestabiliti. Attivare il riscaldamento quando un sensore di temperatura rileva che la casa è scesa sotto una certa soglia. Far partire l’estrattore d’aria del bagno quando il sensore di umidità supera un valore critico. Tutti automatismi che richiederebbero elettrodomestici smart o modifiche agli impianti, ma che SwitchBot risolve con un dispositivo da 34 euro.

La compatibilità con Matter, lo standard di interoperabilità promosso dai giganti tech per unificare la frammentazione della domotica, garantisce inoltre una certa longevità all’investimento. A differenza di soluzioni proprietarie che rischiano l’obsolescenza se il produttore abbandona il supporto, Matter promette compatibilità a lungo termine tra dispositivi di marchi diversi.

In un settore ossessionato dall’aggiungere sempre più funzioni, sensori, schermi touch e intelligenza artificiale generativa, l’approccio di SwitchBot ricorda che spesso la soluzione migliore è anche la più semplice. Non serve un termostato Nest da 250 euro se si ha già un riscaldamento funzionante e si vuole solo programmarlo. Non serve sostituire la macchina del caffè con un modello smart se quella attuale funziona perfettamente.

SwitchBot Bot risolve il problema alla radice: invece di cambiare il mondo per adattarlo alla tecnologia smart, adatta la tecnologia smart al mondo esistente. È un’inversione filosofica che merita attenzione, soprattutto in un’epoca in cui l’obsolescenza programmata e la necessità di sostituire continuamente dispositivi perfettamente funzionanti sta diventando insostenibile sia economicamente che ambientalmente.

Disponibilità e prezzi

SwitchBot Bot Rechargeable è disponibile da oggi sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon Italia al prezzo di 33,99 euro. Un costo contenuto che lo rende accessibile anche per sperimentazioni: chi vuole testare l’automazione domestica senza impegni pesanti può iniziare con un singolo Bot su un elettrodomestico specifico, verificare se il sistema risponde alle proprie esigenze, ed eventualmente espandere in seguito.

Per funzionare in modalità completamente autonoma, senza necessità di aprire l’app ogni volta, il Bot richiede l’acquisto separato di un hub SwitchBot (disponibile a partire da circa 40 euro), che abilita controllo remoto, comandi vocali e automazioni. È un costo aggiuntivo, ma condiviso tra tutti i dispositivi SwitchBot presenti in casa.

In un mondo che corre verso la casa completamente automatizzata, SwitchBot ricorda che a volte basta un piccolo robot che sa fare una sola cosa, premere un pulsante, ma la fa bene. E che la domotica più efficace non è necessariamente quella più complessa, ma quella che si adatta senza sforzo alla vita quotidiana.