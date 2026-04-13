Il colosso dell’e-commerce AliExpress ha appena lanciato una nuova promozione chiamata Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto che giunge nel cuore del mese di aprile.
Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile 2026 alle 23:59 di domenica 19 aprile 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.
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Nuova promo targata AliExpress nel cuore di aprile
Già dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile 2026 e fino alle 23:59 di domenica 19 aprile 2026, sul portale di AliExpress è disponibile un’interessantissima campagna promozionale, messa in piedi dall’e-commerce cinese nel cuore della primavera e chiamata Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto.
La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (computer, componenti, dispositivi indossabili, console, action cam e molto altro, anche dei brand più famosi) e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente (tra i 2 e i 60 euro) sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:
- Coupon ITAR02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon ITAR04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro
- Coupon ITAR07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro
- Coupon ITAR10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon ITAR15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro
- Coupon ITAR20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro
- Coupon ITAR30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro
- Coupon ITAR45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro
- Coupon ITAR60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro
In aggiunta a questi coupon che valgono su tutti i prodotti, AliExpress propone alcuni coupon sconto dedicati ai prodotti con spedizione dall’Italia:
- Coupon ITPD3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon ITPD6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro
- Coupon ITPD45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 399 euro
Come anticipato, segnaliamo che tutti i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.
Termini e condizioni della promozione “Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto”
AliExpress informa che la promozione Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile 2026 fino alle 23:59 di domenica 19 aprile 2026, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I codici non sono validi per i prodotti virtuali.
- I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
- I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).
Ecco alcuni prodotti in offerta per le Offerte invernali di AliExpress
Come anticipato, la promo Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.
- CPU AMD Ryzen 7 9700X – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 262,74 euro invece di 292,74 euro usando il coupon ITAR30
- Mini PC MLSSE M6 (Intel Core i5-12450H, 16+512 GB) – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 362,37 euro invece di 407,37 euro usando il coupon ITAR45
- Mini PC Chuwi Ubox (AMD Ryzen 5 6600H, 16+512 GB) – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 360,16 euro invece di 405,16 euro usando il coupon ITAR45
- Cuffie TWS Apple AirPods 4 (ricarica via USB-C) – Spedizione gratuita da: Italia – in offerta a 139 euro invece di 154 euro usando il coupon ITAR15
- Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 Pro (46 mm, Black) – Spedizione gratuita da: – in offerta a 333,44 euro invece di 363,44 euro usando il coupon ITAR30
- Smartwatch Garmin Forerunner 165 (Black) – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 203,21 euro invece di 223,21 euro usando il coupon ITAR20
- Console Nintendo Switch 2 (bundle con Mario Kart World) – Spedizione gratuita da: Italia – in offerta a 410,45 euro invece di 455,45 euro usando il coupon ITAR45
- Console PlayStation 5 Slim (825 GB, Digital) – Spedizione gratuita da: Italia – in offerta a 346,22 euro invece di 391,22 euro usando il coupon ITAR45
- Action cam Insta360 X4 Air – Spedizione gratuita da: Francia – in offerta a 364,69 euro invece di 409,69 euro usando il coupon ITAR45
Tutte le offerte della promo Rinfrescata primaverile di AliExpress
Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.
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