Il colosso dell’e-commerce AliExpress ha appena lanciato una nuova promozione chiamata Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto che giunge nel cuore del mese di aprile.

Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile 2026 alle 23:59 di domenica 19 aprile 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.

Nuova promo targata AliExpress nel cuore di aprile

Già dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile 2026 e fino alle 23:59 di domenica 19 aprile 2026, sul portale di AliExpress è disponibile un’interessantissima campagna promozionale, messa in piedi dall’e-commerce cinese nel cuore della primavera e chiamata Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (computer, componenti, dispositivi indossabili, console, action cam e molto altro, anche dei brand più famosi) e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente (tra i 2 e i 60 euro) sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITAR02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon ITAR04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon ITAR07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon ITAR10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon ITAR15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 109 euro Coupon ITAR20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon ITAR30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 249 euro Coupon ITAR45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 369 euro Coupon ITAR60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro

In aggiunta a questi coupon che valgono su tutti i prodotti, AliExpress propone alcuni coupon sconto dedicati ai prodotti con spedizione dall’Italia:

Coupon ITPD3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon ITPD6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon ITPD45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 399 euro

Come anticipato, segnaliamo che tutti i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Termini e condizioni della promozione “Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile 2026 fino alle 23:59 di domenica 19 aprile 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Ecco alcuni prodotti in offerta per le Offerte invernali di AliExpress

Come anticipato, la promo Rinfrescata primaverile – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.