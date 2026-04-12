Torniamo ad occuparci dell’attesissima serie TV che HBO si appresta a lanciare alla fine del 2026: stiamo parlando di Harry Potter e la Pietra Filosofale, prima stagione che sembra avere tutte le carte in regola per fare registrare numeri da urlo.

Gli appassionati di questa popolarissima saga fantasy non vedono l’ora di scoprire se la serie TV di HBO sarà in grado di regalare loro le stesse emozioni degli 8 film, grazie ai quali il giovane mago Harry è divenuto uno dei personaggi più celebri del Grande schermo.

Una scelta importante per la serie TV di Harry Potter

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma di HBO di quanto già in tanti sospettavano: la nuova serie di Harry Potter non proverà a rendere più moderna l’ambientazione del mondo in cui si muovono il giovane mago ed i suoi amici, seguendo fedelmente quella che è la linea temporale dei libri scritti da J. K. Rowling.

E così la prima stagione della serie TV sarà ambientata a tutti gli effetti nel 1991, quando Harry Potter (che è nato nel 1980) all’eta di 11 anni arriva a Hogwarts, pronto a vivere le sue celebri avventure che hanno appassionato milioni di persone in tutto il mondo.

Nei giorni scorsi HBO ha pubblicato il seguente video “dietro le quinte”, che ci permette di avere un assaggio di ciò che la nuova serie TV sarà in grado di offrire agli utenti, con ambientazioni più fedeli agli inizi degli anni ’90 (nei film, infatti, l’abbigliamento e l’atmosfera generale ricordano molto più quelli dell’inizio del decennio successivo).

I primi commenti dei fan della saga sembrano dare ragione alla decisione presa da HBO anche se sarà necessario attendere Natale 2026 per poter scoprire quanto le premesse saranno confermate.