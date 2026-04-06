Se siete alle alla ricerca di una nuova scheda video, ma non avete ancora trovato l’offerta che fa per voi, la nostra rubrica sulle migliori schede grafiche da acquistare su Amazon potrebbe aiutarvi a risparmiare tempo e denaro.
Nell’ultimo periodo non è semplice muoversi in un mercato incerto, vuoi per i prezzi spesso ballerini, ma anche per via di una disponibilità non proprio entusiasmante che colpisce tra l’altro particolari modelli. Ma basta chiacchiere, passiamo alla nostra selezione di questa settimana.
Indice:
4 x Xiaomi Smart Tag
Smart Tracker, compatibile con Apple Find My e Google Android Find Hub
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Quella che trovare a seguire è come al solito una selezione personale dei migliori modelli che si possono acquistare oggi su Amazon. Un listone che comprende diversi prodotti, divisi in quattro fasce di prezzo con un costo di partenza di circa 200 euro; specifichiamo che nell’elenco troverete sia offerte del giorno che schede video al minimo storico sulla piattaforma, senza omettere alcuni best-buy di categoria e soluzioni con un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso.
Prima di procedere con le offerte di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Schede video fascia bassa
- ASUS GeForce RTX 3050 Dual OC Edition 6 GB, disponibile a 208,99 euro invece di 239,93 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 269 euro invece di 299 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition 8 GB, disponibile a 285,99 euro invece di 319,99 euro
- Sparkle Intel Arc B580 Guardian 12 GB, disponibile a 312,09 euro
- MSI GeForce RTX 5050 SHADOW 2X OC 8 GB, disponibile a 319,99 euro invece di 339 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB, disponibile a 348,86 euro
Schede video fascia media
- XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC 8 GB, disponibile a 379 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 8 GB, disponibile a 391,99 euro invece di 524,80 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile a 429 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti INSPIRE 2X OC 16 GB, disponibile a 589 euro
Schede video fascia medio-alta
- MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC 12 GB, disponbile a 616,23 euro invece di 739 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC 12 GB, disponibile a 649,99 invece di 689 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB, disponibile a 658,99 euro invece di 839,90 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 654,36 euro invece di 674,99 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT OC 16 GB, disponibile a 714,27 euro invece di 749,99 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC Tripla ventola 16 GB, disponibile a 1.023,90 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.012,75 euro invece di 1.099 euro
- MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC 16 GB, disponibile a 1.399,99 euro invece di 1.459 euro
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 1.405,19 euro
- Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition 32 GB, disponibile a 3.799,99 euro
- AMD Radeon RX 9070 vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB: gaming consumi e prezzi
- DLSS 4.5 con DMFG 6X provato su GeForce RTX 5060: ci siamo quasi, ecco com’è andata
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- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
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