L’Irlanda ha avviato i test del nuovo ed atteso Government Digital Wallet, servizio che dovrebbe essere lanciato pubblicamente entro la fine del 2026 e includere un sistema di verifica dell’età per l’accesso alle piattaforme social.

Attraverso un comunicato stampa, il Governo irlandese ha ricordato di avere avviato un processo di digitalizzazione della maggior parte dei servizi pubblici e il Government Digital Wallet rappresenta una componente fondamentale di questo piano, in quanto viene sviluppato per offrire ai cittadini un modo semplice e veloce per archiviare documenti importanti sul proprio telefono.

A cosa serve il Government Digital Wallet

Grazie al Government Digital Wallet, i cittadini potranno avere versioni digitali di vari importanti documenti, come il certificato di nascita e la patente di guida, archiviati in modo sicuro in un portafoglio digitale sul proprio cellulare e ciò renderà molto più semplice l’accesso ai servizi pubblici e la verifica dell’identità, sia online che di persona.

Il Governo irlandese ci tiene a mettere in evidenza che il nuovo sistema sarà in grado di facilitare la verifica sicura dell’età, come previsto dal Digital Ireland e l’attuazione dell’Online Safety Code, in base al quale le piattaforme designate devono adottare misure di verifica dell’età per contribuire a proteggere in particolare i bambini e i giovani dai pericoli online.

La fase pilota si svolgerà su base volontaria e il Governo irlandese ha messo a disposizione degli interessati un breve sondaggio per raccogliere commenti e osservazioni.

Ricordiamo che l’Irlanda non è l’unico Paese membro dell’Unione Europea a lavorare a propri metodi di verifica dell’età e, tanto per fare un esempio, nelle scorse settimane il Primo Ministro spagnolo ha annunciato una legge per vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni.