Disney potrebbe essere interessata ad acquisire Epic Games, la società dietro Fortnite e l’Unreal Engine. L’indiscrezione arriva dal giornalista tech Alex Heath, che durante il podcast The Town di Matthew Belloni ha rivelato che alcuni dirigenti senior della casa di Topolino starebbero aspettando il momento giusto per fare la loro mossa.

La notizia arriva in un momento delicato per Epic Games, che ha recentemente annunciato oltre 1.000 licenziamenti e la chiusura di alcune modalità di Fortnite come Ballistic. Una situazione di vulnerabilità che potrebbe rappresentare un’opportunità di crescita per Disney, da tempo interessata a rafforzare la propria presenza nel settore gaming.

Un interesse non unanime nella dirigenza Disney

Non tutti i decisori all’interno di Disney condividono la stessa opinione sull’operazione. Come ha spiegato Heath durante il podcast: “I dirigenti senior di Disney vogliono acquistare Epic Games e stanno aspettando il momento giusto, mentre altri dirigenti di Disney ritengono che sarebbe una cattiva idea”.

La relazione tra Disney e il publisher di Fortnite è iniziata nel 2024 con un investimento di 1,5 miliardi di dollari. Le skin di Fortnite che celebrano film e serie TV di Star Wars e Marvel sono già presenti nello sparatutto, ma l’obiettivo più ambizioso è sviluppare un mondo persistente all’interno del gioco, paragonabile a Roblox. Un ambiente dove un pubblico più giovane potrebbe accedere a esperienze interattive e sociali, oltre che a negozi virtuali.

Anche se la collaborazione dovesse rivelarsi un successo, la società guidata dal CEO Josh D’Amaro rimarrebbe comunque solo un partner. Come nota Heath, l’acquisizione completa di Epic Games potrebbe generare un incremento molto più significativo per le azioni e i profitti di Disney. Il giornalista ha aggiunto: “Penso che se Epic decidesse mai di vendere, se decidesse di smettere di essere un’azienda indipendente, Disney sarebbe la casa più naturale per molte ragioni“.

L’ostacolo Tim Sweeney

Il problema principale è che Epic Games è un’azienda privata, e qualsiasi acquisizione richiederebbe l’approvazione del fondatore Tim Sweeney. Una possibilità che al momento appare improbabile, a meno che Sweeney non decida di lasciare l’azienda per dedicarsi ad altri progetti.

Disney ha inoltre una storia travagliata nel mondo del gaming. Numerosi progetti falliti hanno portato alla chiusura di studi interni, e mentre franchise videoludici come Star Wars Jedi si sono rivelati redditizi, i titoli sono sviluppati da terze parti. In passato si era parlato di una possibile acquisizione di EA, ma l’accordo non si è mai concretizzato.

Nonostante gli ostacoli, D’Amaro sta sicuramente monitorando da vicino i recenti licenziamenti di Epic Games. Se non altro, l’azienda potrebbe accogliere favorevolmente un maggiore impegno finanziario da parte di Disney per compensare le recenti perdite.