Nel corso di marzo Apple ha presentato tanti nuovi dispositivi, ampliando la propria offerta nelle gamme iPhone, iPad e Mac ma, allo stesso tempo, ha anche interrotto la produzione di diversi prodotti, inclusi alcuni che non sono stati sostituiti.

Chi segue da vicino il colosso di Cupertino sa che l’azienda è solita aggiornare il portafoglio di prodotti, sostituendo quelli meno recenti ma, di tanto in tanto, Apple decide anche di interrompere una serie.

Le novità di marzo 2026 in casa Apple

E così, nel mese che si conclude oggi il colosso di Cupertino ha lanciato tutti questi nuovi prodotti:

iPhone 17e

iPad Air M4 da 11 pollici

iPad Air M4 da 13 pollici

MacBook Air M5 da 13 pollici

MacBook Air M5 da 15 pollici

MacBook Pro M5 Pro da 14 pollici

MacBook Pro M5 Max da 14 pollici

MacBook Pro M5 Pro da 16 pollici

MacBook Pro M5 Max da 16 pollici

Apple Studio Display (2026)

Apple Studio Display XDR

MacBook Neo

AirPods Max 2

Il colosso di Cupertino ha invece interrotto la produzione dei seguenti device:

iPhone 16e

iPad Air M3 da 11 pollici

iPad Air M3 da 13 pollici

MacBook Air M4 da 13 pollici

MacBook Air M4 da 15 pollici

MacBook Pro M4 Pro da 14 pollici

MacBook Pro M4 Max da 14 pollici

MacBook Pro M4 Pro da 16 pollici

MacBook Pro M4 Max da 16 pollici

Apple Studio Display (2022)

AirPods Max (USB-C)

Per tutti questi prodotti l’interruzione è una conseguenza legata al lancio di una generazione successiva.

Ci sono, tuttavia, anche alcuni dispositivi per i quali il colosso di Cupertino ha deciso di interrompere la produzione senza il lancio di un nuovo modello, come ad esempio Apple Pro Display XDR, monitor da 32 pollici con risoluzione 6K introdotto nel 2019.

Infine, l’azienda statunitense ha anche interrotto la produzione di Mac Pro e di Mac Studio M3 Ultra in versione con 512 GB RAM.