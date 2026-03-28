L’aspetto della sicurezza è senza dubbio uno dei più importanti tra quelli di cui tenere conto nel settore mobile e questo mese Apple ha rilasciato un aggiornamento per risolvere delle vulnerabilità note, un po’ come fa da anni Google con cadenza mensile su Android.

Il colosso di Cupertino ha invitato gli utenti a procedere all’installazione dell’update per poter contare su una protezione adeguata e, nel contempo, ci ha anche tenuto a ricordare che la Modalità di isolamento sino ad oggi si è dimostrata efficace contro i tentativi di hacking.

Apple esalta l’efficacia della Modalità di isolamento

Introdotta nel 2022 su iPhone, iPad e Mac, la Modalità di isolamento aggiunge un livello di protezione estremo e opzionale per quel ristretto numero di utenti che potrebbero essere bersaglio di alcune delle minacce digitali più sofisticate a loro personalmente dirette e, quando è abilitata, il dispositivo non funziona come di consueto, essendo soggetto ad apposite limitazioni (così da ridurre le opzioni di attacco che potenzialmente potrebbero essere sfruttate da uno spyware).

Ecco alcune delle modifiche che vengono apportate quando la Modalità di isolamento viene abilitata:

Messaggi: viene bloccata la maggior parte dei tipi di allegati, a eccezione di alcune immagini e alcuni video e audio. Alcune funzioni, come i link e l’anteprima dei link, non sono disponibili.

viene bloccata la maggior parte dei tipi di allegati, a eccezione di alcune immagini e alcuni video e audio. Alcune funzioni, come i link e l’anteprima dei link, non sono disponibili. Navigazione web: alcune tecnologie web complesse sono bloccate, pertanto alcuni siti web potrebbero essere caricati più lentamente o non funzionare correttamente. In più, i font web potrebbero non essere visualizzati e le immagini potrebbero essere sostituite con un’icona di immagine mancante.

alcune tecnologie web complesse sono bloccate, pertanto alcuni siti web potrebbero essere caricati più lentamente o non funzionare correttamente. In più, i font web potrebbero non essere visualizzati e le immagini potrebbero essere sostituite con un’icona di immagine mancante. Foto: quando condividi le foto, le informazioni sulla posizione vengono escluse. Gli album condivisi vengono rimossi dall’app Foto e i nuovi inviti agli album condivisi vengono bloccati. Puoi continuare a visualizzare gli album condivisi utilizzando altri dispositivi sui quali non è abilitata la modalità di isolamento.

quando condividi le foto, le informazioni sulla posizione vengono escluse. Gli album condivisi vengono rimossi dall’app Foto e i nuovi inviti agli album condivisi vengono bloccati. Puoi continuare a visualizzare gli album condivisi utilizzando altri dispositivi sui quali non è abilitata la modalità di isolamento. Collegamenti ai dispositivi: per poter collegare il tuo iPhone o iPad a un accessorio o a un altro computer, è necessario che il dispositivo sia sbloccato. Per poter collegare il tuo portatile Mac con processore Apple a un accessorio, è necessario che il Mac sia sbloccato e che sia fornita un’approvazione esplicita.

per poter collegare il tuo iPhone o iPad a un accessorio o a un altro computer, è necessario che il dispositivo sia sbloccato. Per poter collegare il tuo portatile Mac con processore Apple a un accessorio, è necessario che il Mac sia sbloccato e che sia fornita un’approvazione esplicita. Connettività wireless: il tuo dispositivo non si connetterà automaticamente a reti Wi-Fi non sicure e si disconnetterà da una rete Wi-Fi non sicura al momento dell’attivazione della modalità di isolamento. Il supporto cellulare 2G e 3G è disattivato per iPhone e iPad.

Ebbene, Apple sostiene che ad oggi non è venuta a conoscenza di alcun caso di hacking di un dispositivo con la Modalità di isolamento attiva.

In pratica, per gli utenti che svolgono un’attività sensibile (si pensi a politici, attivisti, giornalisti, ecc.), la Modalità di isolamento può essere considerata un vero e proprio valore aggiunto.

Per ulteriori informazioni su tale funzionalità vi rimandiamo al sito di supporto ufficiale.