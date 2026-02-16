Con il nuovo FRITZ!Box 4630, FRITZ! amplia la propria gamma di router compatibili con modem in fibra ottica (ONT), introducendo una soluzione WiFi 7 pensata per offrire connettività avanzata, funzioni Mesh e integrazione smart home in un unico dispositivo.

Il FRITZ!Box 4630 è progettato per essere collegato a un modem esterno in fibra, DSL o via cavo, e mette a disposizione una porta WAN a 2,5 Gbit/s per sfruttare appieno le connessioni broadband di nuova generazione; la dotazione hardware include anche una porta LAN a 2,5 Gbit/s e due porte LAN Gigabit per la distribuzione della rete cablata in ambiente domestico.

Insomma sulla carta sembra esserci tutto, inoltre come vedremo a breve il prezzo non è affatto male, soprattutto considerando i costi di altri router ad alte prestazioni pensati per la fibra. Scopriamolo insieme.

FRITZ!Box 4630: WiFi 7 Dual-Band con Multi-Link Operation

Sul fronte wireless, il FRITZ!Box 4630 integra WiFi 7 Dual-Band con configurazione 2×2 su 5 GHz e 2,4 GHz. Le velocità teoriche raggiungono fino a 2.880 Mbit/s sulla banda a 5 GHz e fino a 688 Mbit/s sulla banda a 2,4 GHz, per una capacità complessiva che arriva a circa 3,5 Gbit/s.

Tra le tecnologie supportate figura la Multi-Link Operation (MLO), funzionalità che consente di utilizzare simultaneamente più bande di frequenza per ottimizzare latenza, stabilità e gestione del traffico dati. Questo approccio permette inoltre una distribuzione più efficiente della banda disponibile, migliorando scenari come streaming ad alta risoluzione, gaming online e trasferimenti di file di grandi dimensioni.

Il nuovo router FRITZ! opera inoltre come nodo centrale di una rete Mesh WiFi intelligente, può integrare FRITZ!Repeater e altri dispositivi compatibili in un’unica infrastruttura coordinata, con gestione automatica della connessione più performante per ciascun dispositivo collegato; segnaliamo inoltre che la configurazione e il controllo della rete possono essere effettuati anche tramite app dedicata.

Funzionalià smart home, NAS e gestione multimediale

FRITZ!Box 4630 integra un sistema di telefonia completo; a bordo è presente una base DECT per il collegamento di telefoni cordless, il supporto alla telefonia IP (VoIP/SIP) e una porta analogica FXS per dispositivi tradizionali.

La base DECT supporta anche lo standard DECT ULE per l’integrazione di dispositivi smart home compatibili, come soluzioni per il controllo del riscaldamento o della gestione energetica; in questo modo quindi il router diventa un vero e proprio hub per la casa connessa, in grado di coordinare rete, telefonia e automazione domestica.

Il sistema operativo FRITZ!OS amplia ulteriormente le funzionalità disponibili, includendo strumenti come VPN per accesso remoto sicuro, parental control, rete WiFi ospiti separata, monitoraggio della rete e aggiornamenti regolari delle funzionalità.

Degna di nota la presenza di una porta USB 3.0 che permette di collegare supporti di archiviazione esterni, modem USB o stampanti, estendendo le capacità del dispositivo oltre la semplice gestione della connettività. Grazie al media server integrato e alle funzionalità FRITZ!NAS infine, i contenuti memorizzati su dispositivi USB collegati possono essere condivisi all’interno della rete domestica attraverso i vari dispositivi: dal PC, passando per tablet, Smart TV e smartphone.

Caratteristiche principali FRITZ!Box 4630

Router per collegamento a modem in fibra ottica (ONT) DSL o via cavo

Porta WAN a 2,5 Gbit/s

1 porta LAN a 2,5 Gbit/s

2 porte LAN a 1 Gbit/s

WiFi 7 Dual-Band 2×2

Velocità di traferimento a 5 GHz: 2.880 Mbit/s

Velocità di traferimento a 2,4 GHz: 688 Mbit/s

Supporto Multi-Link Operation (MLO)

Mesh WiFi integrato

1 porta USB 3.0 per storage, modem USB e stampanti

Telefonia con base DECT integrata, VoIP (IP/SIP) e porta analogica FXS

Supporto Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, Parental Control, rete ospiti, media server e FRITZ!NAS

Quanto costa e dove acquistare FRITZ!Box 4630

FRITZ!Box 4630 è già disponibile sul sito del produttore a un prezzo di 169 euro; la disponibilità in volumi presso i partner invece è attesa per fine febbraio / inizio marzo, anche su Amazon Italia.