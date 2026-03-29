Il momento giusto per acquistare un TV OLED di ultima generazione è finalmente arrivato. Dopo mesi dal suo annuncio, il modello LG OLED AI B5 TV da 55 pollici (OLED55B56LA) del 2025 raggiunge il suo prezzo minimo storico su Amazon grazie a un’ottima opportunità. Chi attendeva un calo di prezzo significativo per mettere le mani su una tecnologia di pannello superiore, dotata delle più recenti funzionalità per gaming e intrattenimento, si trova di fronte a un’offerta che difficilmente si ripeterà a breve. Con un doppio sconto che porta il prezzo a soli 764,10€, questo televisore sfida direttamente modelli di fascia inferiore, offrendo una qualità d’immagine e prestazioni che fino a ieri richiedevano un budget ben più elevato. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un vero e proprio best-buy a queste condizioni.

LG OLED AI B5: un concentrato di tecnologia per immagini e gaming

Il cuore pulsante del LG OLED AI B5 è senza dubbio il suo pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Questa tecnologia permette di ottenere neri assoluti e un contrasto virtualmente infinito, poiché ogni singolo pixel si illumina in modo autonomo. Il risultato è una resa cromatica straordinariamente vivida e precisa, che esalta ogni contenuto, dai film in alta definizione ai videogiochi più moderni.

A gestire il tutto troviamo il potente processore α8 AI Gen2, un chip di nuova generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale sia le immagini che il sonoro, adattandoli al tipo di contenuto visualizzato e all’ambiente circostante. Il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos garantisce un’esperienza cinematografica immersiva, con una qualità audio e video fedele alla visione del regista.

Tuttavia, è nel comparto gaming che questo modello mostra i muscoli, candidandosi come la scelta ideale per i possessori di console di ultima generazione e PC. Le specifiche parlano chiaro:

Supporto al gaming in 4K a 120Hz , per una fluidità di gioco eccezionale.

, per una fluidità di gioco eccezionale. 4 porte HDMI 2.1 che garantiscono la massima banda passante per tutte le periferiche.

che garantiscono la massima banda passante per tutte le periferiche. Compatibilità con le tecnologie VRR (Variable Refresh Rate), NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, che eliminano tearing e stuttering per un’esperienza visiva fluida e senza interruzioni.

La piattaforma smart webOS con AI offre un’interfaccia intuitiva e personalizzata, con accesso a tutte le principali app di streaming, mentre l’integrazione con Alexa permette di controllare il televisore e i dispositivi smart home connessi semplicemente con la voce.

L’offerta Amazon da non perdere

Questa promozione su Amazon rende l’acquisto del LG OLED AI B5 TV da 55 pollici estremamente conveniente. Sebbene il prezzo di listino sia fissato a 1.499€, il suo prezzo medio online si è assestato intorno agli 849€. Oggi, grazie a un’offerta a tempo che combina uno sconto diretto con un coupon da applicare direttamente nella pagina del prodotto, il prezzo finale crolla a soli 764,10€.

Si tratta di un risparmio netto di 84,90€ rispetto al già ottimo prezzo medio precedente, definendo un nuovo minimo storico per questo modello del 2025. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte e del budget destinato al coupon, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’opportunità. È importante verificare in pagina la presenza del box per applicare il coupon prima di procedere al carrello. La spedizione potrebbe non essere inclusa nel servizio Prime, a seconda delle opzioni disponibili al momento dell’acquisto.

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