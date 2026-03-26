Il momento giusto per acquistare un monitor gaming di fascia alta è finalmente arrivato. MSI MAG 321UPX QD-OLED scende per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 700€, raggiungendo il suo minimo storico assoluto su Amazon. Parliamo di un dispositivo che al lancio superava abbondantemente i 1.000€, pensato per chi non accetta compromessi in termini di qualità visiva e prestazioni. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per portare a casa una tecnologia all’avanguardia a un prezzo abbordabile per chi ha particolari esigenze. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy con questa promozione.

Monitor MSI QD-OLED da 32″: 4K a 240Hz per un’esperienza visiva senza compromessi

Il cuore pulsante del MSI MAG 321UPX QD-OLED è il suo straordinario pannello Quantum Dot OLED da 31,5 pollici. Questa tecnologia garantisce neri assoluti e un rapporto di contrasto statico di 1.500.000:1, offrendo una profondità d’immagine che i tradizionali pannelli LCD non possono eguagliare. La copertura cromatica del 99% dello spazio colore DCI-P3 assicura colori vividi, precisi e realistici, rendendolo ideale non solo per il gaming ma anche per la creazione di contenuti e la fruizione di film e serie TV.

Le specifiche tecniche sono pensate per i giocatori più esigenti. La risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel) offre un livello di dettaglio incredibile, mentre la frequenza di aggiornamento di 240Hz garantisce una fluidità di gioco eccezionale, fondamentale nei titoli competitivi. A completare il quadro c’è un tempo di risposta fulmineo di soli 0.03ms (GtG), che elimina quasi completamente qualsiasi effetto di ghosting o motion blur. Il monitor è inoltre certificato DisplayHDR True Black 400, per un’esperienza HDR immersiva e di grande impatto. La connettività è completa e versatile, grazie alla presenza di porte DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 (perfetta per le console di ultima generazione) e una porta USB Type-C con supporto Power Delivery.

Pannello: Quantum Dot OLED da 31,5 pollici

Quantum Dot OLED da 31,5 pollici Risoluzione: 4K UHD (3840 x 2160)

4K UHD (3840 x 2160) Frequenza di aggiornamento: 240Hz

240Hz Tempo di risposta: 0.03ms (GtG)

0.03ms (GtG) Copertura colore: 99% DCI-P3

99% DCI-P3 HDR: DisplayHDR True Black 400

DisplayHDR True Black 400 Connettività: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, USB Type-C

L’offerta che non si può rifiutare

Il monitor MSI MAG 321UPX QD-OLED è attualmente disponibile in offerta su Amazon al prezzo record di 699€. Si tratta di un calo di prezzo significativo rispetto al suo prezzo mediano precedente, che si attestava a 827,73€. Questo si traduce in un risparmio netto di quasi 130€, con uno sconto di oltre il 15% sul prezzo più recente. Se si considera che il prezzo di listino al lancio era ben superiore ai mille euro, l’opportunità diventa ancora più interessante. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, il che garantisce una consegna rapida e un’eccellente assistenza post-vendita. Data l’eccezionalità del prezzo, è probabile che le scorte disponibili a questa cifra siano limitate, pertanto consigliamo agli interessati di non attendere troppo.

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