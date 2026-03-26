Dopo una settimana di pausa, scandita principalmente da alcune vicende “politiche” con alcuni team che si sono attaccati a vicenda per via di presunte irregolarità, la Formula 1 torna in pista per il terzo Gran Premio della stagione 2026, quella caratterizzata dal più grande cambiamento regolamentare della storia recente.

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato delle due gare in Medio Oriente, inizialmente previste nel mese di aprile, e cancellate in seguito alla questione della guerra in Iran. Adesso, invece, è tempo di accendere nuovamente i motori: gli undici team e i ventidue piloti sono già a Suzuka, teatro del Gran Premio del Giappone; andiamo a scoprire alcuni dettagli sulla pista e come seguire tutte le sessioni in diretta.

La Formula 1 fa tappa in Giappone per la terza gara della stagione 2026

A due settimane dal Gran Premio della Cina, caratterizzato da un weekend Sprint, la Formula 1 si è spostata in Giappone, più precisamente a Suzuka, teatro della terza gara della stagione 2026.

Il Suzuka International Racing Course è uno dei circuiti storici del mondiale, presente in calendario dal 1987, eccezion fatta per le edizioni 2007-2008 (dove la gara si corse al Fuji) e per le edizioni 2020-2021 (a causa della pandemia da COVID-19).

La pista è lunga 5.807 metri, caratterizzata da 18 curve (dieci a destra e otto a sinistra), prevede due soli punti per l’utilizzo della Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte) e pone il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico) subito prima dell’ultima curva.

Sarà un weekend “standard” con tre sessioni di prove libere (due al venerdì e una al sabato), una sessione di qualifica al sabato (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e la Gara di domenica, che avrà una durata di 53 giri (per una distanza complessiva di 307,471 km), e chiuderà il programma del weekend.

Nell’edizione 2025 ha vinto l’ex campione del mondo Max Verstappen, capace di tenere a bada le due McLaren che fino a quel momento avevano dominato in lungo e in largo la stagione.

Dopo una pista “amica”, torna una pista nemica delle monoposto 2026

Il particolare layout del circuito di Suzuka, unito alle scelte fatte in ottica di utilizzo della Straight Mode e alla natura del regolamento 2026 dovrebbero far sì che i piloti non possano raggiungere il proprio limite nemmeno su questa pista.

Preoccupa principalmente tutto il tratto che va da curva 11 a curva 16, caratterizzato da allunghi e poche staccate importanti, utili per ricaricare la batteria. Ancora una volta, i piloti, gli ingegneri e i team dovranno mettere a punto la strategia perfetta per la gestione dell’energia.

Per cercare di arginare il problema in qualifica, è stata ridotta l’energia ricaricabile durante il giro: dai 9 MJ massimi consentiti da regolamento, scendiamo a 8 MJ; questa riduzione dovrebbe contribuire a ridurre (seppur di poco) il cosiddetto super-clipping, ovvero quella fase in cui le vetture perdono velocità nonostante il pilota sia “full gas”.

Considerando la pausa forzata di circa un mese che avremo tra il GP del Giappone e il successivo GP di Miami, tutti gli attori coinvolti hanno deciso di spostare più avanti qualsiasi decisione su modifiche da applicare al regolamento in corso d’opera.

Tornando al presente, la pista di Suzuka è stata asfaltata recentemente e, di conseguenza, dovrebbe offrire parecchio grip ma il tutto potrebbe rappresentare un’incognita: Pirelli ha portato le tre mescole più dure dell’intera gamma ma, complici le temperature non troppo elevate, potrebbe tornare prepotentemente il fenomeno del graining.

Come vedere il Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky + Sky Sport) ha un costo in offerta di 24,99 euro al mese per 6 mesi che poi diventano 29,99 euro al mese (anziché 56,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; è previsto un costo di attivazione pari a 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

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Orari (diretta e differite) del Gran Premio del Giappone 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista in programma per il Gran Premio del Giappone, seconda tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 27 marzo 2026 03:30 – Prove Libere 1 07:00 – Prove Libere 2

Sabato 28 marzo 2026 03:30 – Prove Libere 3 07:00 – Qualifiche

Domenica 29 marzo 2026 07:00 – Gara



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le due sessioni principali saranno trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 14:00 di sabato 28 marzo 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche; alle 14:15 di domenica 29 marzo 2026 ci sarà la differita della Gara.