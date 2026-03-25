Per trentadue anni Arm ha fatto una sola cosa: progettare architetture e licenziarle ad altri. Non ha mai prodotto un chip, non ha mai messo il proprio nome su un pezzo di silicio che finisse in un server o in uno smartphone. Tutto ciò che portava la firma Arm, dalla prima CPU Neoverse ai core dentro i processori Apple, era il risultato del lavoro di qualcun altro che aveva preso le sue istruzioni e le aveva trasformate in prodotto finito. Il 24 marzo 2026 quella storia è cambiata.

Arm ha annunciato Arm AGI CPU, il primo chip progettato e prodotto direttamente dall’azienda di Cambridge, destinato ai data center per l’intelligenza artificiale agentica. Non è un esperimento, non è un prototipo: è un chip in produzione, con partner commerciali già confermati, sistemi disponibili ora e disponibilità più ampia attesa nella seconda metà del 2026.

La scelta del momento non è casuale. L’intelligenza artificiale agentica, quella in cui i sistemi non si limitano a rispondere a domande ma ragionano, pianificano e agiscono in modo autonomo, sta ridisegnando le infrastrutture di calcolo globali. Man mano che i data center passano dall’addestramento dei modelli alla loro esecuzione continua, il volume di token generati aumenta drasticamente e richiede molti più processori per gestire il ragionamento, il coordinamento e il movimento dei dati.

Secondo le stime di Arm, i data center dovranno gestire oltre quattro volte la capacità attuale di elaborazione per ogni gigawatt di potenza installata, rendendo necessaria una nuova categoria di processori in grado di offrire prestazioni elevate senza aumentare proporzionalmente i consumi. È in questo spazio che si inserisce Arm AGI CPU: un processore pensato non per sostituire le GPU che fanno girare i modelli, ma per gestire tutto il contorno, il piano di controllo, le comunicazioni tra agenti, il routing delle richieste, l’orchestrazione dell’infrastruttura.

Le specifiche e i numeri

Arm AGI CPU integra fino a 136 core Neoverse V3 per processore, con una larghezza di banda di memoria di 6 GB/s per core a latenza inferiore ai 100 nanosecondi. Il consumo termico progettuale è di 300 watt, con un core dedicato per ogni thread di esecuzione, il che garantisce prestazioni deterministiche sotto carico prolungato senza throttling o thread inattivi.

Sul fronte della densità il chip supporta chassis server in formato 1U con raffreddamento ad aria, raggiungendo fino a 8.160 core per rack, e sistemi con raffreddamento a liquido che arrivano a oltre 45.000 core per rack. Arm dichiara oltre il doppio delle prestazioni per rack rispetto alle piattaforme x86, con un risparmio potenziale fino a 10 miliardi di dollari di investimenti in conto capitale per gigawatt di capacità installata. Il chip è prodotto da TSMC con processo a 3 nanometri.

Meta ha collaborato direttamente con Arm nella progettazione di AGI CPU per ottimizzare l’infrastruttura delle proprie applicazioni, affiancando il nuovo processore al proprio chip personalizzato MTIA per una gestione più efficiente dell’orchestrazione nei sistemi IA su larga scala. Le due aziende si sono impegnate a collaborare su più generazioni del chip.

Intorno ad Arm AGI CPU si è raccolta una lista di partner che racconta quanto questo annuncio sia atteso nell’industria: tra i clienti commerciali già confermati ci sono Cerebras, Cloudflare, F5, OpenAI, Positron, Rebellions, SAP e SK Telecom, mentre sul fronte della produzione Arm ha stretto accordi con ASRock Rack, Lenovo, Quanta Computer e Supermicro. Il sostegno dell’ecosistema più allargato include AWS, Broadcom, Google, Marvell, Micron, Microsoft, NVIDIA, Samsung, SK hynix e TSMC, per un totale di oltre cinquanta aziende che supportano l’espansione nel silicio.

Cosa cambia nel modello di business

Per capire la portata di questo annuncio bisogna capire cosa Arm non ha mai fatto. Il modello che l’ha resa una delle aziende più importanti della storia dei semiconduttori si basa sulla licenza di proprietà intellettuale: Arm progetta l’architettura, i clienti pagano per usarla e costruiscono i loro chip. Apple paga Arm per usare i core nei suoi processori, Qualcomm fa lo stesso per i suoi Snapdragon, Amazon per i Graviton. Arm prende una royalty su ogni chip venduto, senza mai toccare il silicio.

Arm AGI CPU rompe questo schema. Non è una licenza che qualcun altro implementerà: è un chip che Arm ha progettato, che TSMC produce e che i clienti possono comprare direttamente. L’azienda continuerà a offrire IP e Compute Subsystems come sempre, aggiungendo ora la possibilità di acquistare silicio già pronto per chi preferisce non passare per la progettazione interna.

Ma è comunque un cambiamento strutturale, e la domanda che si pone l’industria è se questa espansione creerà tensioni con i clienti che da decenni costruiscono i propri chip sull’architettura Arm. La risposta di Arm, almeno per ora, è che il posizionamento è diverso: AGI CPU non compete con i Graviton di Amazon o con i chip custom di Google, ma offre un’alternativa a x86 per chi non vuole o non può investire nello sviluppo di silicio proprietario.

Il fatto che AWS, Google e Microsoft siano tra i partner dell’annuncio suggerisce che i rapporti siano rimasti buoni. Ma il precedente è stato stabilito, e le prossime generazioni del chip diranno molto su dove Arm intende davvero spingersi.

Arm AGI CPU si posiziona in un mercato dove Intel e AMD dominano da decenni con architettura x86, ma dove la pressione dell’IA sta creando opportunità per approcci alternativi. Intel, che secondo diverse analisi di settore sta attraversando una fase di transizione complessa, e AMD, che con EPYC ha guadagnato terreno rimanendo però nell’universo x86, rappresentano i punti di riferimento attuali di questo segmento.

Arm arriva con un’architettura nata efficiente, con un ecosistema software in rapida crescita e con la credibilità di essere già dentro le infrastrutture dei più grandi hyperscaler del mondo attraverso i chip custom. Per il mercato dei data center, la comparsa di un prodotto Arm pronto all’uso, con prestazioni dichiarate superiori a x86 e consumi inferiori, è una variabile nuova in un equilibrio che sembrava consolidato.

Se la promessa si tradurrà in risultati reali lo scopriremo quando i primi sistemi entreranno in produzione su larga scala nella seconda metà del 2026. Ma l’annuncio da solo, con il peso dei nomi che lo sostengono, è già sufficiente a segnalare che qualcosa nel panorama dei semiconduttori per l’IA sta cambiando in modo strutturale.